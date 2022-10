Joaquin Phoenix Birthday Special: Joker to The Master – Les meilleurs films du lauréat d’un Oscar à ne pas manquer [Video]

La meilleure performance de Joaquin Phoenix : Joaquin Phoenix a commencé sa carrière avec le film de science-fiction “SpaceCamp” en 1986. En 2019, le film le plus attendu, Joker, est sorti et les fans sont devenus fous après avoir regardé la performance. Joaquin est connu pour jouer des rôles sombres et non conventionnels dans des films indépendants. Joaquin Phoenix a remporté plusieurs prix, dont un Academy Award, un British Academy Film Award, un Grammy Award et deux Golden Globe Awards. Joaquin Phoenix a été nominé pour l’Oscar du meilleur acteur pour son horrible performance dans le film “Joker”. L’acteur fête son anniversaire aujourd’hui, le 28 octobre. Nous avons compilé une liste de ses meilleurs films qui ont conquis nos cœurs. Regarder la vidéo.