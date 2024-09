Joaquin Phoenix a abandonné « Split » quelques semaines avant le tournage

Près de 10 ans avant que Joaquin Phoenix ne quitte brusquement le film policier homosexuel de Todd Haynes, il s’avère que Phoenix a également quitté une autre production : le film « Split » de M. Night Shyamalan, sorti en 2016.

James McAvoy, l’acteur principal de Split, a répondu aux rumeurs selon lesquelles Phoenix avait quitté le projet quelques semaines avant le début du tournage, ce qui a incité McAvoy à endosser le rôle initialement prévu pour la star du Joker. Il ne lui restait donc que 14 jours pour se préparer à jouer un personnage aux 15 personnalités différentes.

« J’ai suffisamment confiance en moi pour penser que je le ferai mieux. Je plaisante ! », a déclaré McAvoy dans le podcast « Happy Sad Confused » dans la vidéo ci-dessous lorsqu’on lui a demandé s’il ressentait la pression d’imiter la façon dont Phoenix aurait abordé le rôle. « C’est un acteur incroyable. Je pense qu’il donnerait une performance très différente de celle que j’ai faite, mais je pense qu’il donnerait une performance incroyable. »

McAvoy a poursuivi : « Parfois, venir à la dernière minute est la meilleure solution. Je pense qu’il a abandonné deux semaines avant le début du tournage. C’était vraiment à la dernière minute. J’avais deux semaines pour le faire. [to prepare].”

McAvoy a félicité le scénario du réalisateur Shyamalan pour être suffisamment accessible pour permettre des préparatifs de dernière minute.

« Le scénario était bien ficelé, donc une grande partie de ce que je voulais faire était assez claire dès le départ », a-t-il déclaré. « Il y avait quelques personnages qui ont pris un peu plus de temps à trouver. [Characters] Patricia est arrivée très vite, Dennis est arrivé très vite. Hedwig a mis un peu de temps. Ce n’est qu’à la lecture du texte de la table ronde que j’étais vraiment nerveuse.

Il a ajouté : « Je me disais : « Mon Dieu, je dois créer ces 15 personnages et être jugé par tout le monde dans la salle, y compris les dirigeants des studios Universal, dont Jason Blum, et je n’ai même pas encore trouvé certains des personnages. Ça s’est fait très vite. »

IndieWire a contacté les représentants de Phoenix pour obtenir leurs commentaires.

Et bien que « Split » soit considéré comme l’un des rôles les plus emblématiques de McAvoy, le long métrage renforce la tendance de Phoenix à quitter les projets.

Phoenix a déclaré lors de la conférence de presse du Festival du film de Venise 2024, lors de la promotion de la suite de « Joker », qu’il ne ferait aucun commentaire sur le film de Haynes.

« Si je le fais, je ne ferai que partager mon opinion depuis mon point de vue, et les autres créatifs ne sont pas là pour s’exprimer », a déclaré Phoenix, « et je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Je ne suis pas sûr que cela puisse être utile. Je ne pense pas que je le ferai. »