Joaquim Valente, instructeur de Jiu-Jitsu de Gisele Bündchen « Adore & Trusts » – Hollywood Life

Cela fait trois mois que Gisele Bundchenet son ex-mari depuis 13 ans, Tom Brady, 45 ans, a choqué le monde en annonçant qu’ils avaient divorcé. Et maintenant, alors que le mannequin de 42 ans navigue sur son chemin en tant que mère célibataire de deux enfants, elle passe beaucoup de temps avec son instructeur de jiu-jitsu hunky, Joaquim Valente. « Gisèle adore et fait confiance [Joaquim] et passe beaucoup de temps avec lui », a déclaré une source proche de Gisèle Personnes magazine.

“Je ne pense pas que ce soit un scénario de rencontre traditionnel. Ils ont une relation personnelle profonde, et il est un enseignant pour elle et les enfants », a déclaré la source au point de vente, faisant référence aux deux enfants que Gisele partage avec Tom – sa fille, Vivienne10 ans et fils, Benjamin, 13. “Que cela devienne ou non plus que ce qui reste sur la table.” Au cours des derniers mois, Gisele a partagé sur son Instagram des photos d’elle et des enfants en vacances au Costa Rica. Selon le point de vente, Gisele “aime” le Costa Rica, où elle et Joaquim ont passé des vacances ensemble à de “nombreuses” occasions. “Elle reste en forme et active”, a révélé la source.

Une source distincte a accepté et a déclaré: “Elle est heureuse et va très bien. Elle se concentre sur ses enfants, sa santé et son travail. Elle se sent excitée et pleine d’espoir pour la nouvelle année”, a poursuivi la source. “L’année dernière a été difficile, mais elle est convaincue que les choses continueront d’augmenter à partir d’ici. Elle n’a aucun regret. Elle souhaite le meilleur à Tom, mais est convaincue que le divorce était la bonne option.

HollywoodLa Vie des détails précédemment rapportés sur Gisèle et Joaquim, qui ont enseigné les arts martiaux à Gisèle et à ses enfants pendant plusieurs années. Deux semaines après son divorce avec Tom, Gisele a été photographiée au Costa Rica en train de dîner avec Joaquim le 12 novembre. Le 17 janvier, Courrier quotidien partagé des photos de Gisèle et Joaquim faisant du jogging ensemble pendant leurs vacances au Costa Rica, encore une fois. Dans les photos. les deux ont été vus en train de transpirer tandis que Joaquim traînait derrière le superbe modèle.

HollywoodLa Vie a contacté un représentant de Gisèle, ainsi que l’académie de Joaquim, concernant Personnes reportage du magazine. Nous n’avons pas encore reçu de réponse de l’un ou de l’autre.

