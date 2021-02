Joao Victor place Hyderabad 4-0

ISL 2020-21 Hyderabad FC vs Kerala Blasters: Hyderabad FC mener 3-0 contre Blasters du Kerala dans le Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 lors du match n ° 96 au Tilak Maidan à Vasco, Goa, mardi. Aridane Santana de la tête sur un coup franc de Lluis Sastre pour marquer le troisième but de Hyderabad FC. Fran Sandaza passe de la tache à doubler l’avance du Hyderabad FC. Le garçon de Delhi, Ayush Adhikari, fait ses débuts dans l’ISL en remplaçant Hooper. Sandaza sort de l’impasse pour donner l’avantage au Hyderabad FC. Un énorme raté de Joel Chianese juste après le début de la seconde mi-temps alors qu’il est au but mais le tire dessus. Quelques demi-chances pour les Kerala Blasters mais ils n’ont pas réussi à les faire compter. Pour Hyderabad FC, il n’y en a tout simplement pas assez de leur part sur le ballon. Le début du match a été décousu, aucune équipe n’ayant pu garder le ballon longtemps. Hyderabad FC, qui occupe actuellement la cinquième place, saura que de nouvelles dérapages peuvent saper leurs espoirs de séries éliminatoires et voudra éviter leur habitude de match nul et remporter la victoire. Kerala Blasters, en revanche, ne peut plus se qualifier pour les séries éliminatoires mais jouera pour la fierté. Suivez toutes les mises à jour en direct de Hyderabad FC vs Kerala Blasters sur le blog de News18 Sports.

Hyderabad FC et Kerala Blasters se sont rencontrés pour la dernière fois le 27 décembre et les Blasters ont créé la surprise avec une victoire 2-0. Le défenseur central Abdul Hakku et Jordan Murray avaient marqué les deux buts pour remporter la victoire au Kerala. Hyderabad avait plus de possession dans ce match, a pris plus de tirs mais un nombre égal de tirs cadrés (5) avec Kerala Blasters. Les Blasters étaient tout simplement plus cliniques et, après 14 tirs, en ont obtenu deux au fond du filet.

L’entraîneur-chef du Hyderabad FC, Manuel Marquez, a clairement indiqué qu’il n’allait pas prendre les Kerala Blasters à la légère même s’ils avaient une défense qui fuyait. « Toutes les autres équipes, du Kerala qui sont deuxièmes en partant du bas, jusqu’aux premières places, peuvent grimper des positions dans le tableau », a-t-il déclaré. « Nous jouerons avec le Kerala avec notre style. Nous ne changerons pas cela parce que (nous devons gagner). Nous sommes neuf matchs invaincus mais six d’entre eux sont des matchs nuls. Nous devons continuer dans la même veine et essayer de gagner le match parce que notre saison a été fantastique. Nous voulons être parmi les quatre premiers. «

On peut s’attendre à beaucoup de drame de ces deux côtés jusqu’au coup de sifflet final. Quatorze des 22 buts du Kerala ont été marqués en seconde période tandis qu’Hyderabad a marqué 16 buts après la pause – le deuxième le plus d’une équipe cette saison. « Nous avons un manque d’équilibre entre l’attaque et la défense », a déclaré Vicuna. « La plupart de nos matchs, nous avons créé plus d’occasions que les adversaires mais nous n’obtenons pas les points. Nous devons améliorer cet aspect. Nous travaillons et analysons nos erreurs. Nous essayons d’avoir un pourcentage plus positif dans la relation. entre créer des occasions et marquer des buts. «