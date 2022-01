Joao Victor, Akash Mishra, Joel Chianese sur la cible alors que le Hyderabad FC devance Odisha 3-2

Le Hyderabad FC a confirmé ses références en tant que l’un des meilleurs prétendants cette saison avec une brillante performance de retour pour battre l’Odisha FC 3-2 en Super League indienne au stade Tilak Maidan jeudi.

Jerry Mawihmingthanga (45e) a donné l’avantage à Odisha sur le coup de la mi-temps mais Hyderabad a fait le show en seconde période avec des buts de Joel Chianese (51e), Joao Victor (70e) et Akash Mishra (73e) en l’espace de 20 minutes. .

Jonathas Cristian (84e) réduisait la marge mais c’était trop peu trop tard puisque Odisha succombait à une défaite et restait à la septième place. Hyderabad a consolidé son avance au sommet avec 23 points en 13 matchs bien que les Kerala Blasters, deuxièmes, aient deux matchs en main et comptent 20 points.

Le match a pris un départ prudent car les deux équipes manquaient de l’avant-garde dans le dernier tiers. L’effort de Joao Victor à distance est allé loin pour Hyderabad tandis que le meilleur buteur Bartholomew Ogbeche a forcé Arshdeep Singh à un bon arrêt.

Joel Chianese a également frappé large d’un corner de Nikhil Poojary alors que Hyderabad s’efforçait de débloquer la défense d’Odisha. Victor Mongil a semblé en contact solide avec Odisha car il a bien fait de bloquer Ogbeche alors que le match approchait de la demi-heure.

Odisha n’en faisait pas assez pour tester Laxmikant Kattimani dans le but d’Hyderabad avant que Jerry ne marque contre le cours du jeu, réalisant un centre bas de Nandhakumar Sekar au premier poteau devant Kattimani.

À la mi-temps, Hyderabad était en retard malgré la création de plus d’occasions et la meilleure équipe. Après la pause, l’équipe entraînée par Manolo Marquez a commencé sur le pied avant et il leur a fallu six minutes pour égaliser alors que Chianese sautait haut pour hocher la tête dans un centre d’Akash Mishra après que l’arrière latéral ait bombardé le flanc gauche pour fouetter dans un somptueux traverser.

Odisha s’est efforcé de reprendre son avance alors que Jerry frappait de loin après avoir repéré le gardien hors de sa ligne, mais en vain. Ils étaient dans plus de misère alors que Hyderabad a monté une brillante frappe de Joao Victor pour monter 2-1. Victor a reçu une passe d’Asish Rai, s’est retourné et a tiré pour la première fois alors que le ballon passait devant le gardien et bombait le filet.

Trois minutes plus tard, Hyderabad a menacé de retirer le match à Odisha. Yasir Mohammad a balancé une belle balle d’un coup franc à l’intérieur de la surface où un Mishra caché a appliqué un coup habile devant le gardien et dans le fond du filet.

Odisha n’était pas encore prêt à jeter l’éponge lorsque Jonathas a tiré à la maison un tir puissant devant Kattimani après avoir été nourri par Redeem Tlang pour ouvrir le jeu dans les dernières minutes.

