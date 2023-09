Joao Palhinha : Aucune clause libératoire dans le nouvel accord du milieu de terrain avec Fulham | Actualités footballistiques

Le nouveau contrat de Joao Palhinha avec Fulham, qui lie le milieu de terrain à Craven Cottage jusqu’en 2028, ne contient pas de clause libératoire.

L’international portugais a failli rejoindre le Bayern Munich pour un contrat de 65 millions d’euros le jour de la date limite.

L’accord a échoué à la dernière minute avec le joueur déjà à Munich car Fulham n’a pas pu signer un remplaçant à temps.

Fulham a également refusé une offre de 45 millions de livres sterling de West Ham pour le joueur de 28 ans en juillet.

Palhinha a rejoint le club de l’ouest de Londres pour 20 millions de livres sterling en provenance du Sporting Lisbonne en juillet 2022 pour un contrat de cinq ans, faisant 35 apparitions en Premier League – et remportant plus de plaqués que tout autre joueur dans le processus – alors que l’équipe de Marco Silva a terminé 10e du classement. table la saison dernière.

Et Palhinha, qui a égalisé tardivement à Arsenal en août, pourrait même rester au Cottage jusqu’en 2029, Fulham ayant également la possibilité de prolonger son contrat de 12 mois supplémentaires.

« Je me sens heureux », a déclaré Palhinha à FFCtv. « Beaucoup d’histoire s’est produite pour moi ces dernières semaines, vous avez entendu beaucoup de choses sur mon avenir, mais je suis juste concentré sur mon travail à Fulham.

Image:

Joao Palhinha célèbre son égalisation tardive à Arsenal





« J’ai toujours un engagement à 100% avec ce club, j’ai tout le respect pour le club, pour les supporters. Depuis le premier jour, ils m’ont beaucoup soutenu, et ma famille et moi l’avons ressenti dès le premier instant où je suis arrivé. ici.

« Je donnerai tout ce que j’ai. C’était toujours comme ça, sur le terrain, en dehors du terrain, dans notre vestiaire avec mes coéquipiers.

« J’ai beaucoup de respect pour tout le monde ici à Fulham et je suis prêt à recommencer, à donner le meilleur de moi-même et je veux réaliser de bonnes choses. »

Fulham est désormais dans une position encore plus forte

Analyse du journaliste en chef de Sky Sports News, Kaveh Solhekol :

« Le Bayern voulait vraiment Palhinha. L’accord a échoué le jour de la date limite, aussi tard que possible, car le

En Allemagne, la date limite était fixée à 17 heures, contre 23 heures ici.

« Palhinha s’était envolé pour le Bayern Munich, il pensait qu’il allait obtenir le transfert de ses rêves, un accord était presque conclu

pour 65 millions d’euros – et gardez à l’esprit qu’il s’agissait d’un joueur acheté l’été dernier pour seulement 20 millions de livres sterling.

« Il semblait que cela allait arriver, mais à la dernière minute, Fulham n’a pas pu trouver de remplaçant et ils

n’étaient pas disposés à le laisser partir à moins de trouver un remplaçant.

« Alors ils ont dit: ‘Désolé, vous allez devoir rentrer’, mais il est revenu et il a raté le match contre Man City le

le jour suivant.

Si le Bayern Munich essaie de le recruter à nouveau à l’avenir, Fulham sera dans une position encore plus forte.

« Mais bonne nouvelle pour les fans de Fulham car il a signé ce très long contrat et on me dit qu’il n’a pas de clause de libération. Beaucoup de gens pensaient qu’il avait signé un contrat à long terme uniquement parce qu’il avait une clause de libération et il va finir par déménager au Bayern, mais je ne pense pas que ce soit le cas car on me dit que son nouveau contrat ne contient pas de clause libératoire.

« Donc, si Munich essaie de le recruter à nouveau à l’avenir, Fulham sera dans une position encore plus forte et c’est une nouvelle fantastique pour la Premier League car il est l’un des meilleurs milieux défensifs, voire milieux de terrain, en la Ligue. »