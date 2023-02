Joao Felix soutient Vinicius Junior et dénonce les abus racistes

L’attaquant de Chelsea Joao Felix a défendu le style de jeu de Vinicius Junior suite aux critiques constantes et aux abus racistes de l’attaquant du Real Madrid par les fans des équipes adverses.

L’international brésilien est le joueur le plus victime d’une faute dans les sept meilleures ligues européennes, et le patron de Madrid, Carlo Ancelotti, a déclaré que Vinicius était ciblé et provoqué par l’opposition.

“Je ne comprends pas les critiques de Vinicius”, Felix, qui a rejoint Chelsea en prêt de l’Atletico Madrid le mois dernier, a déclaré au point de vente espagnol AS.

“C’est peut-être parce qu’il est meilleur que tout le monde, peut-être parce qu’il fait des dribbles que les autres ne peuvent pas faire, parce qu’il est plus rapide que les autres, il marque des buts, il donne des passes décisives.

“Il traverse une très bonne période et on a l’impression que les gens sont contre lui. Je suis un de ses amis, je lui parle et j’aime son football.”

Vinicius, 22 ans, a eu un échange houleux avec plusieurs joueurs de Majorque lors de la défaite 1-0 de Madrid en championnat dimanche au stade Son Moix.

L’entraîneur de Majorque, Javier Aguirre, a également critiqué le joueur, affirmant que l’attaquant avait fait preuve “d’un manque de respect” envers son équipe.

“J’ai vu Vinicius demander des cartons jaunes, danser, tirer la langue, encourager les tribunes… Bien sûr, je n’aime pas que mes joueurs le fassent ou que mes rivaux le fassent. Je le ressens comme un manque de respect pour le rival”, a déclaré Aguirre.

Felix pense que la façon de jouer de Vinicius est “amusante” et qu’il ne devrait pas changer.

“Ses dribbles provoquent mais c’est le football”, a déclaré l’international portugais. “C’est son football, c’est amusant et j’aime ça…[rival] les joueurs s’énervent à cause de ça [his style of playing] mais ils ne devraient pas.

“Le football, ce n’est pas seulement passer, botter, courir derrière le rival, défendre… il doit avoir des dribbles, de la magie, qu’on voit malheureusement de moins en moins. Je lui dirais de continuer à faire pareil.”

Quant aux abus racistes dont Vinicius est victime en Espagne, Felix a déclaré: “C’est dommage que des problèmes racistes ressortent. Il existe des moyens de critiquer sans entrer dans les détails.”

Le dernier incident a eu lieu lors du match de Madrid à Majorque dimanche. LaLiga a déposé une plainte auprès d’un tribunal de Majorque pour punir les responsables, mais Vinicius pense que les autorités espagnoles doivent faire plus pour l’arrêter.