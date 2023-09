João Félix savoure un nouveau départ à Barcelone après son premier but

João Félix dit qu’il aime la vie à Barcelone après avoir marqué lors de ses débuts lors de l’impressionnante victoire 5-0 de samedi contre le Real Betis à Laiga.

Félix, qui a rejoint le Barça grâce à un prêt d’une saison de l’Atletico Madrid ce mois-ci, a marqué le premier but au stade olympique, puis a simulé une passe d’Andreas Christensen pour aider à créer le but de Robert Lewandowski.

Ferran Torres, Raphinha et João Cancelo étaient également sur la bonne voie alors que le Barça prenait temporairement la tête de la Liga avant le match du Real Madrid contre la Real Sociedad dimanche.

« Je suis très heureux de reprendre les matches, les sensations sont très bonnes, c’est facile de jouer dans cette équipe », a déclaré Félix, qui a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Chelsea.

« Quand on a une bonne structure et qu’on fait circuler le ballon rapidement, des espaces apparaissent et des buts aussi. Je suis content, le changement m’a fait du bien, à moi et à ma famille, je suis très heureux ici. »

Félix, 23 ans, a été soutenu pour s’épanouir au Barça après quatre saisons mouvementées à l’Atletico suite à son transfert de 126 millions d’euros du club portugais de Benfica en 2019.

Les médias locaux ont suggéré que le style du Barça lui conviendrait mieux, même si l’entraîneur Xavi Hernández n’a pas voulu se laisser entraîner dans des comparaisons avec l’Atletico, affirmant qu’il avait « beaucoup de respect » pour leur entraîneur Diego Simeone.

João Félix a pris le large pour son nouveau club lors de la grande victoire de Barcelone contre le Real Betis. Alex Caparros/Getty Images

Cependant, Xavi a fait l’éloge des deux dernières recrues du Barça, Cancelo, prêté par Manchester City, impressionnant également lors de ses débuts complets contre le Betis.

« Les deux João sont vraiment heureux ici et cela se voit », a déclaré Xavi lors d’une conférence de presse. « Personne ne doute de leur qualité individuelle. Vous les voyez s’entraîner et vous voyez à quel point ils sont bons.

» Cancelo nous rejoint après avoir travaillé avec, pour moi, le meilleur coach du monde [Pep Guardiola] et il interprète si bien le jeu. Il comprend ce que nous voulons.

« Cette semaine, nous avons travaillé sur le positionnement des latéraux. Nous voulions chercher Cancelo au milieu et [Alejandro] Balde pour étirer le terrain. Nous recherchions cette supériorité au milieu de terrain. Si nous sommes plus positionnels, nous attaquerons mieux.

« Cancelo et Félix offrent tous deux des options qui aident à améliorer l’équipe. Physiquement, ils sont forts. Ils augmentent la qualité de l’équipe. Ils sont là où ils veulent être. [at Barça] ».

Torres a marqué le troisième but, mettant fin à une série de plus de deux ans depuis le dernier but du Barça sur coup franc direct, remontant au but de Lionel Messi contre Valence en mai 2021.

C’était le cinquième but de Torres pour le club et le pays en autant de matches cette saison et survient après un été au cours duquel il a doublé sa charge de travail et s’est surnommé le « requin ».

« Ferran mérite tout le mérite », a ajouté Xavi. « Il m’a dit très clairement cet été qu’il voulait rester et que dans sa tête il voulait seulement réussir au Barça.

« Il n’a que 23 ans, il a encore beaucoup de marge de progression et d’ambition. Presque personne ne croyait en lui et il a fait preuve d’une force mentale spectaculaire. Je suis ravi pour lui.

« C’est un bon garçon. Il se donne toujours à 100%, peu importe combien il joue. Il a reçu beaucoup de critiques au Barça et il a fait preuve d’une force mentale incroyable pour renverser la situation. »

Torres n’était pas au courant de la pénurie de coups francs du Barça.

« Je ne savais pas que nous n’avions pas marqué de coup franc depuis Messi », a-t-il déclaré aux journalistes. « Cela aurait pu être n’importe qui, mais je suis ravi que ce soit moi. J’essayais en fait de le placer sous la barre, mais quand tout va bien, tout semble se détacher.

« J’ai beaucoup de confiance en moi en ce moment. Je travaille dur et je continuerai à le faire. [Lewandowski] nous voudrons à nouveau le prochain coup franc, mais ces décisions sont prises dans le jeu, donc nous verrons. »