João Félix rejoint Chelsea pour un prêt d’une demi-saison

L’Atlético Madrid et le Chelsea FC sont parvenus à un accord verbal sur un accord de prêt pour la star portugaise João Félix, selon plusieurs informations. Chelsea versera à Madrid des honoraires de 11,8 millions de dollars en plus du salaire de Félix pour le reste de la saison.

Il n’y a pas d’option d’achat pour Chelsea dans l’accord.

Ce n’est pas typique pour un club d’envoyer un joueur du statut de Félix en prêt, mais le joueur de 23 ans était clairement mécontent du manque de temps de jeu qu’il obtenait sous Diego Simeone, et l’Atléti avait besoin d’un moyen de résoudre la situation. Cela ne semble pas être le début de la fin du temps de Félix à Madrid, car il a signé une prolongation de contrat avec Madrid jusqu’en 2027 avant d’accepter le prêt.

En prêt, Félix aura l’opportunité de percer dans l’équipe première de Graham Potter. Chelsea a fait plusieurs tentatives pour résoudre ses problèmes lors de l’attaque de l’année dernière – y compris un transfert de 118 millions de dollars pour Romelu Lukaku, un transfert de 57 millions de dollars pour Raheem Sterling et un transfert de 11,8 millions de dollars pour Pierre-Emerick Aubameyang – mais aucun de ses investissements n’a payé jusqu’à présent.

Chelsea a également eu de la malchance avec les blessures cette saison. Lors de sa défaite 4-0 contre Manchester City dimanche, Aubameyang a été mis à l’écart et Sterling et Christian Pulisic ont dû être remplacés par leurs propres blessures.

Félix n’est peut-être pas la réponse pour Chelsea à court ou à long terme, mais il devait faire quelque chose pour sauver sa saison, et il aurait pu faire bien pire que Félix, l’un des jeunes talents offensifs les plus prometteurs du football européen.

Chelsea occupe actuellement le 10e rang de la Premier League avec un dossier de 7-4-6. L’Atlético Madrid est cinquième de la Liga 8-3-5.

