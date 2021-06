Joao Felix, l’homme magique du Portugal qui a tout le monde à la recherche de réponses

« Après le match, tout le monde savait que nous avions découvert un joueur extraordinaire pour le Portugal », a déclaré Joaquim Milheiro. « Et puis c’était comme, boum. » Joao Felix venait de faire ses débuts avec les moins de 18 ans du Portugal contre la Norvège en 2017 et Milheiro était dans la salle lorsque les entraîneurs ont commencé à discuter d’une chose. « Il a joué 35 minutes et a marqué deux fois », a déclaré à l’AFP Milheiro, coordinateur technique du Portugal. « Si vous étiez en retard et que vous ne voyiez que ces 35 minutes, vous rentreriez heureux. » Deux ans plus tard, Felix a marqué 15 buts alors que Benfica remportait la Primeira Liga. Il est devenu le plus jeune joueur à marquer un triplé en Ligue Europa et a terminé 28e sur la liste du Ballon d’Or. Il a rejoint l’Atletico Madrid pour 126 millions d’euros.

Mais après deux saisons à Madrid, le sentiment autour de Félix est celui de la frustration, que son talent envoûtant n’ait pas été appliqué plus régulièrement ou entretenu plus soigneusement.

Alors que le Portugal se prépare à affronter la France mercredi à l’Euro 2020, Félix se retrouve éloigné d’un tournoi qu’il aurait pu espérer être sa passerelle vers l’élite mondiale.

LE POTENTIEL

A 21 ans, il y a peut-être une tendance à trop attendre trop tôt. « Beaucoup de gens veulent qu’il devienne le nouveau Cristiano Ronaldo du Portugal et cela ne l’aide pas », a déclaré à l’AFP l’ancien attaquant de l’Atletico Diego Forlan en mai.

Même adolescent, Felix possédait le genre de capacité que les observateurs acceptaient ne serait pas montrée de manière cohérente à un jeune âge.

« J’ai vu deux choses. Premièrement, ce gamin avait un énorme potentiel. Deuxièmement, ses performances étaient très variables », a déclaré Milheiro, qui a vu pour la première fois Felix à l’âge de 15 ans alors qu’il parcourait Porto.

« Pas tellement de semaine en semaine mais à l’intérieur des matchs, il serait bon pendant un moment puis mauvais, son intensité n’était pas toujours là. Donc que fais-tu? Vous restez calme. Tu attends. »

Helder Cristovao, un ancien international portugais, a entraîné Felix pour le Benfica B en 2016. « Il sera l’un des meilleurs », a déclaré Cristovao.

«Il est sous les projecteurs, avec toute la couverture et les critiques, et dans l’un des plus grands clubs du monde, avec un entraîneur exigeant. Mais son évolution compte tenu de son âge est normale. »

Diego Simeone a été critiqué, beaucoup pensant qu’un entraîneur plus expansif aurait vu Felix prospérer maintenant.

Simeone a invariablement choisi Angel Correa devant lui, l’Argentin commençant neuf des 10 derniers matchs alors que l’Atletico a remporté la Liga.

« Nous savons comment fonctionne Simeone », a déclaré à l’AFP Luis Garcia, qui a passé quatre ans avec l’Atletico.

« Tout le monde doit courir au maximum. Les caractéristiques de Joao ne correspondent pas vraiment à cet état d’esprit. Sur le plan physique, il doit peut-être s’adapter davantage à la ligue. »

« DEUX PAS D’AVANCE »

Ceux qui connaissent le mieux Félix insistent sur le fait que son attitude est l’une de ses plus grandes forces.

Jean-Claude Abeddou était éclaireur pour Benfica lorsque Félix a commencé à jouer pour les réserves du club. « Il a été le premier à arriver à l’entraînement et l’un des derniers à partir », raconte Abeddou.

« Ça n’en a pas l’air parce qu’il a l’air timide mais c’est quelqu’un avec beaucoup de caractère. C’est un travailleur extrêmement acharné. »

« Joao Felix n’a jamais eu un mauvais visage », a déclaré Milheiro. « Il n’y a jamais eu de souci qu’il commence à penser à l’argent ou à la célébrité. Il mange bien, dort bien. Ce n’était pas un gars sur le point de manger un kilo de cookies. »

Et personne n’a jamais douté de son talent. « Joao Cancelo était l’un des meilleurs que j’ai entraînés techniquement », a déclaré Cristovao.

« Et Bernardo Silva était aussi très bon mais Joao Felix complète ce trio. Il avait cette intelligence qui le distinguait toujours, signifiait toujours qu’il avait deux longueurs d’avance. »

Pedro Maneira est le président d’Os Pestinhas, le premier club de Felix.

Maneira a déclaré: «Parfois, il dribble tout le terrain et marque. Nous savions que nous n’allions pas le garder très longtemps. »

« Il a fait des choses qui ressemblaient à de la magie. »

La frustration l’a atteint la saison dernière avec l’Atletico, mais Simeone aime un joueur avec une séquence chaude. « Je veux le rebelle », a déclaré Simeone.

Il est encore temps pour Félix de faire brûler le feu plus souvent, de s’adapter et de convaincre club et pays qu’il est prêt à diriger.

Mais pour dénicher le vrai Felix, l’Atletico devra peut-être aussi s’adapter, Simeone devant décider s’il s’agit d’un compromis qu’il est prêt à faire.

Milheiro ne doute pas que cela en vaudrait la peine. « Si vous me demandez qui est le jeune joueur extraordinaire du monde en ce moment, je dis toujours Joao Felix », dit-il.

« Il a toutes les qualités pour être un futur vainqueur du Ballon d’Or. C’est ce joueur pour qui tu allumes les lumières. »

