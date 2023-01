Joao Felix: l’attaquant de l’Atletico Madrid s’envole pour Londres pour un examen médical à Chelsea avant le prêt | Nouvelles du centre de transfert

Joao Felix s’est envolé pour Londres pour son examen médical à Chelsea avant un prêt de l’Atletico Madrid jusqu’à la fin de la saison.

Les Blues, qui devraient battre leurs rivaux de Premier League Manchester United et Arsenal à la signature de l’attaquant portugais, paieront des frais de prêt de 11 millions d’euros (9,69 millions de livres sterling) plus son salaire.

Felix donnerait un coup de pouce bien nécessaire aux options offensives de l’entraîneur-chef Graham Potter, son équipe ne marquant que 20 buts en 17 matches de Premier League cette saison.

Bien que la fenêtre de transfert ne soit ouverte que depuis un peu plus d’une semaine, Chelsea a déjà été actif en janvier, en signant Benoit Badiashile, David Datro Fofana et Andrey Santos.

Potter espère que leurs arrivées pourront aider à améliorer la forme de son équipe, avec une seule victoire lors de leurs sept derniers matches toutes compétitions confondues.

Chelsea est actuellement 10e de Premier League – 10 points en dehors des quatre premiers – et a déjà été éliminé de la FA Cup et de la Carabao Cup.

Le seul espoir réaliste restant du club de l’ouest de Londres cette saison est la Ligue des champions, où ils affronteront le Borussia Dortmund lors des 16 derniers mois le mois prochain.

Felix n’a que sept départs en Liga pour l’Atletico cette saison, mais il a été nommé dans le onze de départ pour leur défaite 1-0 à domicile contre Barcelone dimanche.

Cependant, l’équipe de LaLiga est prête à laisser Felix – qui a cinq buts et trois passes décisives dans toutes les compétitions cette saison – partir en prêt en janvier en raison de sa relation difficile avec le manager Diego Simeone.

Le joueur de 23 ans a rejoint l’Atletico depuis Benfica dans le cadre d’un contrat de 126 millions d’euros (111 millions de livres sterling) avec Benfica en 2019.

“Chelsea veut aussi un arrière droit et un milieu de terrain”

Le journaliste en chef de Sky Sports, Kaveh Solhekol :

“Vous devez prendre en compte le salaire de Felix. Il gagne plus de 250 000 £ par semaine, donc Chelsea devrait également couvrir son salaire.

“Chelsea a été critiquée parce qu’elle dépense tellement d’argent sur le marché des transferts, mais elle a une stratégie ce mois-ci.

“Ce qu’ils veulent signer, c’est un joueur large – je pense que ce sera Felix. Idéalement, ils aimeraient aussi un arrière droit et un milieu de terrain.”

“L’accord avec Felix fonctionne pour les deux parties”

Le journaliste de Sky Sports, Dharmesh Sheth :

“Cet accord fonctionnerait probablement pour les deux parties. Chelsea se tournerait probablement vers l’été où ils pourraient réévaluer et voir quelles autres options s’offrent à eux.

“Pour l’Atletico Madrid, ils ont payé près de 120 millions de livres sterling pour Felix. S’ils incluaient un prix d’option maintenant ou le vendaient maintenant, ils ne s’approcheraient pas de cet argent.

“Il est probable qu’ils n’atteindront pas cet argent lorsqu’ils finiront par le vendre, mais s’il va à Chelsea et se comporte très bien pendant six mois, il peut ensuite retourner à l’Atletico avec trois ans restants sur son contrat et peut-être son la valeur est plus élevée.

“Arsenal voulait aussi le signer, et Manchester United le regardait.”

“Felix pourrait aider, mais la saison prochaine devrait être au centre des préoccupations”

Joe Shread, journaliste de football de Sky Sports :

Le propriétaire Todd Boehly a déjà montré qu’il était plus que disposé à dépenser pour améliorer l’équipe de Graham Potter, et l’attaque est clairement un domaine qui doit être abordé.

Trouver le fond du filet est un problème sérieux, Chelsea se classant 12e pour les buts marqués en Premier League, tandis que Raheem Sterling et Kai Havertz sont les seuls joueurs à avoir marqué plus de trois buts dans toutes les compétitions.

Le besoin de plus de buteurs dans l’équipe de Potter est évident, mais le manque d’occasions créées est sans doute un problème encore plus important.

Chelsea se classe au 15e rang pour les buts attendus en Premier League et a en fait dépassé son chiffre de 18,81, ce qui suggère que ses attaquants ne sous-performent pas aussi dramatiquement qu’il n’y paraît.

Le transfert de Felix à l’Atletico n’a peut-être pas fonctionné comme l’une ou l’autre des parties l’espérait, mais c’est un joueur qui devrait être en mesure d’aider à résoudre les problèmes de Chelsea dans le dernier tiers s’il frappe le sol dans l’ouest de Londres.

Bien qu’il n’ait commencé que sept matches de Liga cette saison, il se classe dans le top 12 de l’élite espagnole pour les buts et les passes décisives par 90 minutes.

Felix est également un attaquant polyvalent, capable de jouer en tant qu’attaquant, n ° 10 ou sur les flancs – quelque chose qui plaira à Potter, étant donné l’habitude de l’entraîneur-chef de déployer une variété de formations.

Cependant, des questions seront posées sur la décision de faire venir Felix si Chelsea ne négocie pas une option d’achat de l’international portugais dans le cadre de l’accord de prêt.

À moins d’une autre course remarquable en Ligue des champions, l’argenterie est déjà hors de question cette saison pour les Blues, ce qui signifie que la seconde moitié de la campagne devrait être consacrée à la construction pour 2023/24.

Si Félix ne fera pas partie de la saison prochaine, ont-ils besoin qu’il prenne une place dans l’équipe de quelqu’un qui le sera ?

