Joao Felix joue avec 8/10 mais Chelsea ne tient pas le coup

Chelsea a dû se contenter d’une part du butin alors qu’ils faisaient match nul 1-1 avec leurs rivaux londoniens West Ham United au stade de Londres.

Les Bleus ont complètement dominé la procédure d’ouverture et ont pris une avance méritée quand Enzo Fernandez a fait flotter le ballon dans la surface pour que Joao Felix rencontre le ballon avec une jolie volée et ouvre son compte Chelsea.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

Cependant, West Ham s’est rejoué dans le match et a égalisé contre le cours du jeu alors qu’Emerson a marqué son premier but en Premier League pour égaliser contre son ancien club.

Les deux équipes se sont ensuite battues pour trouver un vainqueur en seconde période, et à l’exception d’un effort de Tomas Soucek qui a été exclu par VAR pour hors-jeu, aucune des deux équipes n’a pu trouver un moyen de passer et le choc de la capitale s’est terminé.

Points positifs

À Felix, Chelsea a un vainqueur du match et quelqu’un qui semble pouvoir vraiment déclencher l’attaque pour le reste de la saison. Fernandez a également montré ce qu’il propose et ne fera que s’améliorer en se familiarisant avec l’équipe et la ligue.

Négatifs

Malgré leur domination précoce du jeu, Chelsea n’a pas réussi à achever l’opposition. Dans la première demi-heure, il semblait qu’il n’y avait qu’une seule équipe et les Blues seront déçus de la façon dont ils ont laissé West Ham revenir dans le match.

Joao Felix célèbre après avoir donné l’avantage à Chelsea. Julian Finney/Getty Images

Note du manager (sur 10)

Graham Potter, 6 ans — Potter a jeté ses quatre nouvelles recrues dans le onze de départ et pendant une demi-heure, il a semblé que cela porterait ses fruits. Il sera déçu que son équipe n’ait pas transformé sa domination initiale en une avance plus imposante dont les Hammers n’auraient pas pu revenir.

Notes des joueurs (1-10 avec 10 = meilleur)

GK Kepa Arrizabalaga 6 – Un spectateur virtuel pendant la majeure partie du match, en particulier en première mi-temps où il n’a été appelé à l’action que sur un arrêt de routine de Michail Antonio – à part lorsqu’il n’a eu aucune chance avec le but des Hammers.

DF Reece James 5 – Ce n’est pas la performance la plus efficace du défenseur anglais qui a eu du mal à impacter le match d’un point de vue offensif. A été attrapé en train de regarder le ballon pour l’égalisation de West Ham mais a gardé l’attaque de l’équipe locale à distance en deuxième période.

DF Thiago Silva 6 – Le défenseur, qui vient de signer un nouveau contrat, était le meilleur défenseur de Chelsea et n’a pas donné grand-chose à Antonio tout au long du match. A également réussi un tacle de dernière minute en première mi-temps pour empêcher l’attaquant de West Ham de se convertir.

DF Benoit Badiashile 6 – A concédé son premier but à Chelsea depuis son transfert de l’AS Monaco en janvier et a eu une bonne bagarre avec Antonio, ce qui a entraîné une réservation en seconde période. A eu quelques demi-chances d’ouvrir son compte Chelsea dans les virages de la première mi-temps.

DF Marc Cucurella 6 – A vu beaucoup de balle sur le flanc gauche, mais a eu du mal à dissimuler sa possession en un réel danger à l’avenir. Il y avait cependant quelques premiers signes d’un partenariat se développant entre lui et Mudryk avant que les deux ne quittent le terrain.

MF Ruben Loftus-Joue 5 – A joué un rôle clé dans le bon départ de Chelsea, où il a aidé à dicter le jeu au centre et a porté le ballon vers l’avant avec quelques courses dans la surface. S’est évanoui au fur et à mesure que le jeu avançait.

MF Enzo Fernández 7 – La signature du record de la Premier League ressemblait à la star avec une première mi-temps où il contrôlait le match. A constamment trouvé de la place au milieu de terrain et a marqué le but de Felix, mais l’Argentin n’a pas réussi à maintenir le même niveau de performance pendant tout le match.

MF Noni Madueke 6 – Beaucoup de course et de volonté lors de son premier départ pour le club, mais rien ne semblait vraiment se passer. Il a constamment cherché à intervenir sur le flanc droit de Chelsea, mais cela ne s’est jamais concrétisé.

FW João Félix 8 – Le meilleur joueur sur le terrain en première mi-temps alors que West Ham n’a pas réussi à gérer son mouvement et sa menace par derrière. Fantôme devant la défense pour ouvrir son compte pour le club avec une finition soignée, il a toujours semblé que tout danger viendrait des pieds de la star portugaise.

FW Mykhaïlo Mudryk 5 – A vu beaucoup de ballon en première mi-temps mais n’est jamais vraiment entré dans le match et a été bien organisé par la défense de West Ham. Ses pieds rapides étaient un danger évident, mais cela n’a jamais produit de résultat final.

FW Kai Havertz 6 – Brillant et efficace dans la domination précoce de Chelsea et n’a pas eu de chance de voir un but exclu pour hors-jeu en première mi-temps. L’impact a diminué en deuxième période, mais est resté un exutoire en tant que point culminant de l’attaque de Chelsea.

Joao Felix marque à bout portant pour donner l’avantage à Chelsea. Ian KINGTON / AFP

Remplaçants (les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

DF Ben Chilwell NR – Ravi de voir le défenseur anglais de retour et bien lié avec Havertz pour créer une chance.

MF Mason Mont NR – Son moi assidu habituel, mais malgré le fait qu’il ait envoyé une balle dans la surface, n’a pas pu aider Chelsea à trouver un vainqueur.

FW Hakim Ziyech NR – A offert très peu dans son camée et a donné une faute stupide qui a presque coûté le match à Chelsea avant que le but de Soucek ne soit marqué pour hors-jeu.

MF Conor Gallagher NR – Sous-marin tardif pour donner plus de jambes au moteur du milieu de terrain alors que Loftus-Cheek et Fernandez se sont estompés.