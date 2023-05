Joao Felix exprime son amour pour Chelsea alors que le retour de l’Atletico Madrid sous Diego Simeone n’est « pas négociable »

Joao Felix a parlé de son amour pour Chelsea au milieu des informations selon lesquelles il ne veut pas retourner à l’Atletico Madrid.

L’attaquant portugais s’adressait aux médias du club alors qu’il ne restait que deux matches de son prêt d’une demi-saison à Stamford Bridge.

3 Le statut de Felix à Chelsea fait débat Crédit : Getty

3 Mais il semble désireux de rester Crédit : @TheSecretScout_

Felix a rejoint en janvier un accord à court terme d’une valeur allant jusqu’à 11 millions de livres sterling en frais et salaires, et il a ensuite pris le pire départ possible avec un carton rouge à ses débuts.

Il a depuis montré des aperçus de sa classe, mais n’a réussi que trois buts en 14 matchs, ce qui n’est probablement pas suffisant pour que Chelsea veuille acheter un joueur qui aurait 100 millions d’euros. [£87m] demander un prix.

Félix a tenté de clarifier ses sentiments, cependant, avec des images le montrant en train de dire : « Je ne connais pas encore mon avenir, mais ces quatre ou cinq mois, je l’ai adoré.

« C’est un club de haut niveau, tout le monde dans le club est très bon avec moi, mes coéquipiers sont incroyables et j’aime vraiment être ici. »

Une chose qui semble claire est que Felix ne veut pas retourner à Atleti, à moins que le manager Diego Simeone ne parte.

El Mundo Deportivo en Espagne, prétendre que jouer sous Simeone n’est « pas négociable » avec la paire tombant quatre saisons dans son mouvement stupéfiant de 112 millions de livres sterling de Benfica, ce qui le maintient comme le quatrième joueur le plus cher de tous les temps.

C’était alors qu’il n’avait qu’un peu plus d’une demi-saison de football senior à son actif, ce qui montre à quel point le joueur est un atout pour Atleti.

Mais comme personne ne semble intéressé à payer près de son prix demandé de 87 millions de livres sterling, un autre prêt à Chelsea semble être le scénario le plus probable, selon Mundo Deportivo.

3 Félix et Simeone ne sont pas d’accord Crédit : Getty

Le point de vente espagnol affirme également que le nouveau patron des Blues, Mauricio Pochettino, aura le dernier mot sur Felix, qui est tombé en disgrâce sous Frank Lampard.