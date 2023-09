Joao Felix et Joao Cancelo à Barcelone pour finaliser les transferts de prêt à la date limite

La paire portugaise Joao Felix et Joao Cancelo sont arrivées à Barcelone pour finaliser leur transfert au club catalan en prêt.

Barcelone a travaillé dur pour équilibrer ses comptes afin d’inscrire des joueurs pour la nouvelle saison et de procéder aux derniers ajustements de son équipe avant la fermeture brutale de la fenêtre de transfert.

L’arrière central Clement Lenglet et l’attaquant Ansu Fati ont respectivement rejoint Aston Villa et Brighton dans le cadre de prêts et ces accords ont permis au Barça d’inscrire le gardien de réserve Iñaki Peña.

Le défenseur Iñigo Martinez, qui a rejoint Barcelone grâce à un transfert gratuit de l’Athletic Club cet été, devrait également être inscrit plus tard vendredi.

Pendant ce temps, Felix et Cancelo sont sur le point d’accepter un prêt, le salaire de l’ailier étant considéré comme la seule pierre d’achoppement alors que le Barça continue de négocier avec son club parent, l’Atletico Madrid.

L’ancien attaquant de Chelsea a bouleversé l’Atletico lorsqu’il a affirmé plus tôt cet été que c’était son « rêve » de jouer pour Barcelone et qu’il devrait maintenant conclure un transfert vendredi soir.

Le prêt de Cancelo est convenu depuis un certain temps et celui de l’arrière droit de Manchester City devrait également être confirmé, malgré l’intérêt tardif d’Arsenal et du Bayern Munich pour le défenseur.

Barcelone attend la confirmation de la Liga avant d’annoncer un accord pour le joueur de 29 ans.

Pendant ce temps, Eric Garcia et Abde pourraient quitter Barcelone le jour de la date limite, le défenseur central suscitant l’intérêt de la Premier League et l’ailier en pourparlers avec le Real Betis.

