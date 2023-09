Joao Felix de retour à son meilleur niveau à Barcelone après les malheurs de l’Atletico

« Le changement a été bon pour moi. Je suis heureux. » Samedi soir au sommet de Montjuic à Barcelone, et en huit mots João Félix avait tout résumé, assurant qu’il n’en fallait pas plus. Rien à ajouter. Autant arrêter de lire, alors. Il existe peu de cas aussi simples que le sien, peu de secrets aussi ouverts.

À la fin, personne n’essayait même plus de le cacher. Tout le monde le savait déjà, et pour les rares qui étaient un peu lents, il l’avait dit publiquement : Félix voulait quitter l’Atletico Madrid. Recherché? Nécessaire.

Et en fait, il n’était pas le seul. L’Atletico avait voulu, nécessaire, qu’il parte aussi, et pour un bon moment. Même s’il s’agissait d’un accord de prêt, il a dû être licencié – un problème qui a été reporté plutôt que résolu. Il y a une phrase sur lui de l’entraîneur Diego Simeone qui dit : « Ce qui doit arriver arrivera ». C’était en décembre de l’année dernière et ce n’était pas le cas, pas encore, même s’ils avaient réussi à le faire aller à Londres. Peut-être que maintenant c’est enfin le cas. Un prêt à Chelsea n’a pas fonctionné. Trois matchs après un autre prêt, cette fois à Barcelone, cela pourrait effectivement être le cas.

Mercredi, Félix a encore marqué. En seulement trois matchs avec Barcelone, il a marqué trois fois et délivré une passe décisive. Il a débuté deux fois – ce qu’il n’a pas fait, a-t-il souligné avec un peu d’acuité, « depuis longtemps » – et le score total de ces matchs est de 10-0.

C’était un pas en avant, a déclaré le manager du Barça, Xavi ; le meilleur football qu’ils aient joué sous ses ordres. Dans chaque match, contre le Betis d’abord puis contre Anvers, il a été nommé homme du match et il a également amélioré son entourage. Il ressemblait un peu au genre de footballeur pour lequel vous auriez peut-être déjà payé 126 millions d’euros pour signer. Au lieu de cela, il était venu gratuitement et avait réduit son salaire.

C’était ce qu’il voulait. « C’est vrai que j’ai renoncé à une partie importante de mon salaire, mais j’avais besoin de changement », a déclaré Félix. Écoutez Félix, lisez ce qu’il a à dire, et certains mots reviennent sans cesse. Besoin. Changement. Heureux. Heureux maintenant, pas avant. Il a dû quitter l’Atletico. Il y a quelque chose dans son déménagement à Barcelone qui ressemble à une mission de sauvetage.

L’amélioration spectaculaire de l’Atletico la saison dernière avait coïncidé avec le départ de Félix pour Chelsea, son absence projetée, un peu facilement, comme la meilleure chose qui pouvait leur arriver, de cause à effet. Lorsque la pré-saison a commencé avant ce qui aurait dû être sa cinquième année à l’Atletico, dont aucune n’avait vraiment convaincu, il a été contraint de s’entraîner seul. Tout le monde savait que lui et le coach ne voyaient pas les choses de la même manière. Ils avaient désespérément besoin d’un transfert s’ils pouvaient le réaliser ou d’un prêt s’il le fallait. Presque aussi désespéré qu’il l’était de vouloir qu’ils le fassent.

Joao Felix célèbre après avoir marqué le premier but de Barcelone lors du match du groupe H de la Ligue des Champions contre le Royal Anvers. (Photo par Alex Caparros/Getty Images)

Mais peu de clubs le voulaient, ce qui était révélateur aussi. À Chelsea, Graham Potter, alors entraîneur, l’avait peut-être fait, mais il était rapidement parti, et Frank Lampard non. Le nouveau manager Mauricio Pochettino non plus. De plus, Félix avait déclaré publiquement qu’il souhaitait spécifiquement aller à Barcelone. Il avait besoin d’un endroit où il pourrait jouer à sa manière.

« Je n’ai pas pu m’adapter aux idées du club et de l’entraîneur [at Atletico] », a-t-il déclaré à Mundo Deportivo cette semaine. Voici quelques autres lignes : « J’avais besoin d’aller quelque part où je jouerais au football. Je devais être heureux de jouer à nouveau. Xavi m’a dit de jouer pour en profiter, de jouer avec bonheur. » C’était tout ce qu’il voulait et tout semble si simple maintenant, si différent de l’Atletico, si évident. Bien sûr Barcelone allait lui faire du bien.

Seulement, ce n’était pas que évident. Xavi ne semblait pas entièrement convaincu. Le talent ne fait aucun doute, disent-ils, mais peut-être que c’était le cas maintenant. L’ajustement à gauche était assez naturel – si l’arrière gauche Alejandro Balde pouvait l’accompagner. Mais ce n’était pas une position dont Barcelone avait désespérément besoin. Surtout, Barcelone n’avait pas vraiment d’argent, car son arrivée signifiait des départs.

Pour certains, le fait qu’Ansu Fati ait finalement dû partir pour l’arrivée de Félix a provoqué de la tristesse, un sentiment de perte. Ensuite, il y a eu la question de la mentalité, de l’application.

Son passage à l’Atletico n’a pas toujours été horrible – on oublie trop facilement que lorsqu’ils ont remporté le championnat, il était le joueur exceptionnel de l’Espagne dans la première moitié de la saison – et même s’il est facile de décrire Simeone comme l’anti-football manager qui ne le libérait pas, ne jouait pas comme il le voulait, cela n’a pas toujours été tout à fait vrai non plus.

Personne ne doutait de son talent ; cette conversation filmée entre Saul de l’Atletico et Jan Oblak me vient à l’esprit. « Il est le meilleur, quand il le veut », ont-ils déclaré. Et il n’y avait aucun moyen d’échapper au fait que c’était le cas quatre des années qu’ils avaient attendu : il n’était plus un enfant.

Vendredi, Saul a déclaré : « En tant que joueur, il est très bon. [But] alors il faut le vouloir, il faut s’adapter. Peut-être que si son état d’esprit n’était pas au meilleur endroit, cela ne pourrait pas fonctionner ici. Je pense qu’il aurait pu faire mieux. Il ne l’a pas fait, et je pense que cela a eu des conséquences néfastes sur lui, au sein du club et de l’équipe. »

jouer 0:37 Xavi sur la victoire 5-0 en Ligue des Champions : nous avons brillamment attaqué Xavi Hernández parle de la victoire 5-0 de Barcelone contre le Royal Anvers en Ligue des Champions.

Esprit c’est peut-être le mot. À la fin, il avait besoin d’être ailleurs, physiquement et émotionnellement. Il s’était désengagé, avait l’air perdu, seul, le vestiaire et l’entraîneur doutaient de lui. Quelque chose devait changer, tout le monde pouvait le voir.

Espérant que cet endroit était Barcelone, affirmant que, alors qu’il était encore joueur de l’Atletico, c’était un moyen d’essayer de faire aboutir l’accord, conscient que cela commençait à ressembler à une dernière chance, il a finalement obtenu le transfert vers un endroit qui jusqu’à présent il a l’air encore mieux qu’il le voulait.

« Je pensais et je pense toujours que c’était l’endroit idéal pour moi, mais je ne m’attendais pas à un aussi bon départ », a déclaré Félix.

Peut-il continuer comme ça ? S’il joue finalement mal, Félix et l’Atletico devront tout recommencer. S’il est brillant, alors quoi ? Si Barcelone parvient à aider sa valeur à revenir là où elle était autrefois, elle ne pourra probablement pas la payer. L’été prochain, une chose est sûre : il y aura un avenir à résoudre.

Mais pour l’instant, tout se passe parfaitement. Pour l’instant, il se révèle être la signature la plus évidente de toutes : un talent créatif et technique quitte l’équipe où il ne convient pas et rejoint l’équipe où il se trouve, enfin libéré, libéré de son ornière et de ce funk dans lequel il se trouvait. Pour l’instant, Félix est heureux, et ce n’est pas rien.