Joao Felix de l’Atletico Madrid parmi quatre joueurs disponibles pour le transfert

L’Atletico Madrid a rendu Joao Felix, Matheus Cunha, Felipe et Mario Hermoso disponibles pour le transfert sur le marché de janvier alors que le club de LaLiga cherche à équilibrer ses comptes en déplaçant entre trois et cinq joueurs, ont déclaré des sources à ESPN.

Les finances de l’Atletico ont été touchées par leur élimination précoce de la Ligue des champions – terminant en bas du groupe B derrière le FC Porto, le Club de Bruges et le Bayer Leverkusen – et manquant une course en Ligue Europa qui aurait récupéré une partie de ces revenus perdus.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Ils sont actuellement cinquièmes de la Liga, à égalité de points avec l’Athletic Club et le Real Betis dans la course aux quatre premiers.

Des sources ont déclaré que l’Atletico pensait que leurs activités prévues en janvier, associées à la qualification pour la Ligue des champions de la saison prochaine, aideraient à remettre les finances du club sur les rails.

Joao Felix a rejoint l’Atletico depuis Benfica pour 127 millions d’euros en juillet 2019 en tant que l’un des adolescents les mieux notés du football européen, destiné à remplacer Antoine Griezmann, lié à Barcelone.

L’attaquant portugais, 23 ans, a eu du mal à avoir un impact constant au stade Metropolitano, marquant 33 buts et fournissant 18 passes décisives en 129 apparitions en compétition pour le club.

Des sources ont déclaré à ESPN que les dirigeants du club et l’entraîneur Diego Simeone croyaient toujours que Joao Felix deviendrait une star de classe mondiale et aimeraient lui donner une autre chance de le faire à l’Atletico, mais seraient désormais prêts à écouter les offres de plus de € 100 millions.

La semaine dernière, le directeur général de l’Atletico, Miguel Angel Gil Marin, a admis pour la première fois qu’un départ était probable.

“Il est le plus gros pari que ce club ait pris dans son histoire”, a-t-il déclaré à TVE. “Personnellement, je pense que c’est un talent de premier plan, un joueur de classe mondiale. Pour des raisons qui ne valent pas la peine d’être abordées – la relation entre lui et le patron [Simeone], les minutes jouées, sa motivation en ce moment – cela vous fait penser que la chose raisonnable est que s’il y a une option qui est bonne pour le joueur, bonne pour le club, nous pouvons l’examiner. J’aimerais qu’il reste personnellement, mais je ne pense pas que ce soit l’idée du joueur.”

L’Atletico espère que les performances de Joao pour le Portugal lors de la Coupe du monde susciteront un regain d’intérêt de la part des meilleurs clubs européens.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’Atletico n’avait pas encore reçu d’offre concrète, mais ils sont conscients de l’intérêt de la Premier League.

Cunha, 23 ans, est un autre joueur disponible pour le transfert. Des pourparlers sont en cours entre l’Atletico Madrid et les Wolves sur un éventuel accord, ont indiqué des sources.

L’attaquant brésilien a rejoint l’Atletico depuis le Hertha Berlin pour 30 millions d’euros en 2021, mais n’a pas réussi à devenir un titulaire régulier et a été exclu de l’équipe de Coupe du monde de son pays en raison d’un manque de minutes.

Le défenseur Felipe, 33 ans, pourrait rejoindre Cunha pour passer en Premier League, les Wolves s’intéressant également à lui.

L’Atletico serait également ouvert à un transfert pour le défenseur gaucher Mario Hermoso, 27 ans, mais n’a encore reçu aucune offre pour le joueur.