Joao Felix de l’Atletico Madrid à Chelsea ?

À l’approche de l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Joao Felix pourrait bientôt échanger la Liga contre la Premier League

Chelsea prépare un déménagement en janvier pour João Félixselon Le télégraphe.

L’avenir de l’attaquant de 23 ans de l’Atletico Madrid a semblé incertain ces dernières semaines avec des liens émergeant d’un éloignement du Wanda Metropolitano. Il est maintenant entendu que Chelsea souhaite acquérir Felix en prêt, l’équipe de LaLiga s’attendant à une offre de Stamford Bridge à l’ouverture du marché des transferts.

L’Atletico Madrid exigerait des frais de prêt si l’accord était conclu, les rapports précédents indiquant que le chiffre serait d’environ 8 millions de livres sterling.

Felix a également été lié à Arsenal, mais avec le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, apparemment disposé à conclure rapidement un accord, il semble qu’ils aient pris la pole position dans la course à sa signature.

L’ailier vient de réaliser une solide performance à la Coupe du monde où il a débuté quatre des cinq matchs du Portugal dans le tournoi, marquant un but et deux passes décisives.

Pendant ce temps, le manager de Chelsea, Graham Potter, ne s’arrête pas à Felix et cherche également à ajouter un défenseur central alors qu’il continue d’explorer des renforts pour son équipe.

L’Atletico Madrid serait prêt à laisser Joao Felix partir en prêt moyennant des frais d’environ 8 millions de livres sterling. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Al Nassr a programmé une visite médicale pour Cristiano Ronaldoécrit SCS. L’équipe saoudienne de Premier League espère confirmer l’accord avant l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, et le dernier rapport indique qu’elle en est maintenant aux dernières étapes de sa quête pour décrocher l’attaquant de 37 ans. Ronaldo devrait signer avec le club un contrat de deux ans d’une valeur de 75 millions de dollars par an.

– Luis Suarez semble prêt à achever son déménagement à Gremio, selon César Luis Merlo. Il est rapporté que des membres de l’équipe médicale du club se rendront en Uruguay pour faire avancer le mouvement, l’attaquant de 35 ans étant censé signer un contrat de deux ans jusqu’en décembre 2024. Il a présenté pour la dernière fois l’équipe de l’Uruguay Primera Division Nacional.

– Défenseur de l’équipe nationale masculine des États-Unis Tim Rame a prolongé son séjour à Fulham d’une année supplémentaire, a annoncé lundi le club. Ream est avec Fulham depuis 2015, et le joueur de 35 ans dit le site Web de Fulham qu’il n’est pas encore prêt à prendre sa retraite. Ream, qui a marqué son premier but en Premier League lundi contre Crystal Palace, vient de remporter une solide Coupe du monde où il a débuté les quatre matches des États-Unis.

– Adama Traoré suscite l’intérêt de Naples, écrit Calciomercato. L’équipe de Serie A évalue les futurs remplaçants potentiels pour Hirving Lozanoet avec Traoré sur le point d’entrer dans les six derniers mois de son contrat à Molineux en janvier, ils pourraient chercher à persuader l’ailier de 26 ans de quitter les Wolves en janvier.

– Plusieurs clubs de Premier League suivent Aleksandar Mitrovicrapports Ekrem Konour. L’attaquant de 28 ans a été dans une forme impressionnante pour Fulham en Premier League cette saison et a poursuivi sa forme avec un but et une passe décisive lors de la victoire 3-0 contre Crystal Palace lundi. Aston Villa, West Ham et Everton aimeraient tous sa signature.

– L’Atletico Madrid est confiant d’atterrir Caglar Soyuncurévèle Mundo Deportivo. Il est rapporté que des pourparlers ont déjà eu lieu concernant un transfert pour le défenseur central de Leicester City, âgé de 26 ans, qui donnerait la priorité à un transfert vers la Liga. Prêt à entrer dans les six derniers mois de son contrat en janvier, il pourra signer un accord de pré-contrat avant un transfert gratuit cet été.