Joao Felix a été un ajustement maladroit pour l’Atletico Madrid de Diego Simeone, mais son brillant talent attend d’être débloqué | Nouvelles du football

Pour comprendre pourquoi Joao Felix n’a pas réalisé son véritable potentiel avec l’Atletico Madrid, il est important de considérer comment il voit le football et la manière dont il aime le jouer.

“La balle, elle est précieuse”, a-t-il déclaré dans une interview à Le tribune des joueurs lors de sa saison décisive avec Benfica à l’âge de 19 ans. “Elle est un cadeau. Un cadeau pour vous, un cadeau pour moi.”

“Au fur et à mesure que je grandissais en tant qu’homme et en tant que joueur, j’ai réalisé que c’était ce que j’aimais – avoir le ballon et jouer un football merveilleux et heureux. C’est là que je suis à mon meilleur, c’est là que je suis moi.”

Joao Felix terminerait cette campagne avec 15 buts et sept passes décisives en 26 matchs de Primeira Liga, aidant Benfica à décrocher le titre puis devenant l’adolescent le plus cher du monde lorsqu’il a rejoint l’Atletico dans le cadre d’un contrat d’une valeur de 113 millions de livres sterling, signant un contrat de sept ans.

Image:

Joao Felix photographié lors de son dévoilement à l’Atletico Madrid en 2019





Le déménagement a été accueilli avec beaucoup d’enthousiasme. Joao Felix avait été identifié comme une superstar potentielle dès son arrivée à l’académie de Benfica en provenance de Porto à l’âge de 15 ans. Sports du ciel. “Il était si agile lorsqu’il portait le ballon qu’il donnait l’impression qu’il volait sur le sol.”

Joao Felix a parlé de “retrouver sa joie” pendant son séjour à Benfica après un passage plus difficile avec Porto, qui l’a laissé partir en partie parce qu’il était trop léger physiquement, mais, avec le recul, il n’est peut-être pas surprenant qu’il n’ait pas continué à s’épanouir à l’Atlético.

Joao Felix, le meneur de jeu élégant et énigmatique qui idolâtre Kaka et savoure la liberté artistique, et Diego Simeone, le bourreau implacable qui préfère contrôler les jeux sans pour autant la balle plutôt qu’avec elle, et de souffrir et de gâcher dans la poursuite de la victoire.

Cela avait l’air d’un mariage maladroit et cela s’est avéré.

Joao Felix, un joueur destiné à faire passer l’Atletico au niveau supérieur, n’a en fait commencé que 42% de ses matchs de championnat depuis son arrivée au club en 2019, Simeone préférant plutôt les attaquants qu’il juge plus disciplinés et diligents défensivement.

“Le talent ne suffit pas, il faut de la personnalité et de la motivation pour le soutenir”, a déclaré l’Argentin lors de la campagne 2020/21 de l’Atletico, lorsque Joao Felix n’a été confié qu’à l’un de ses 12 derniers matchs lors du rodage. .

Joao Felix avait décrit Simeone comme un facteur important dans sa décision de rejoindre le club deux ans auparavant, le jeune encouragé par la façon dont il avait aidé Antoine Griezmann, Diego Costa et Radamel Falcao à prospérer plus tôt dans son mandat.

Mais leurs visions différentes du jeu les ont rapidement mis en désaccord les uns avec les autres. A tel point que maintenant, quatre ans après son arrivée, la hiérarchie du club parle ouvertement de leur relation fracturée.

“Joao Felix est le plus gros investissement que ce club ait fait”, a déclaré le directeur général Miguel Angel Gil Marin le mois dernier. “Je crois qu’il est un joueur de classe mondiale, mais pour des raisons qui ne valent pas la peine d’être abordées maintenant, la relation entre lui et le Monsieur n’est pas bon, ni sa motivation.”

Le résultat est que l’Atletico accueille à contrecœur les offres – “la chose raisonnable est de penser qu’il partira”, a ajouté Gil – et, malgré toutes ses luttes au club de la Liga, où ses performances, lorsqu’on lui a donné des chances de jouer, ont souvent manqué cohérence, il y a aussi de nombreuses raisons pour encourager ses prétendants.

Il n’a eu que 23 ans en novembre, pour commencer. Il lui reste encore beaucoup de temps pour réaliser le potentiel de vainqueur du Ballon d’Or que ses anciens entraîneurs voient encore en lui. Ensuite, il y a son record avec l’Atletico, qui, bien qu’il ne soit pas au niveau le plus attendu lorsqu’il les a rejoints, montre qu’il a toujours démontré sa capacité à affecter les matchs.

Image:

Le record de Joao Felix en Liga au cours de ses quatre saisons avec l’Atletico





En effet, si un total de 25 buts et 13 passes décisives en 95 apparitions en Liga peut sembler modeste, il convient de noter que la majorité de ces apparitions sont venues en remplacement.

En fait, il marque en moyenne un but ou une passe décisive toutes les 140 minutes jouées.

Même cette saison, alors que sa relation avec Simeone a été la plus tendue et ses opportunités plus limitées que jamais, Joao Felix a fait preuve d’une efficacité impressionnante.

Il y a eu quatre buts et trois passes décisives en seulement 578 minutes d’action en Liga jusqu’à présent. Seuls trois joueurs ont créé plus de grosses occasions toutes les 90 minutes (0,78), tandis que personne n’a réussi plus de balles en profondeur toutes les 90 minutes (0,78).

La phase de groupes de la Ligue des champions s’est avérée plus difficile, mais il convient de noter que certaines des performances les plus mémorables de Joao Felix en Europe se sont produites contre l’opposition anglaise, plus récemment lorsqu’il a tourmenté Manchester United sur deux manches alors que l’Atletico a décroché une place en quart de finale de la saison dernière. .

Sa polyvalence est un autre atout.

Joao Felix a principalement joué à gauche d’un front deux pour l’Atletico. C’était la même histoire après que Bruno Lage a pris le relais au milieu de sa saison décisive à Benfica. Mais il est à l’aise de jouer sur les deux flancs et peut également opérer au n ° 10 ou en tant que faux neuf.

Ses prétendants seront également enthousiasmés par ce qu’il pourrait produire dans une équipe qui lui permet de jouer sur ses points forts. L’Atletico de Simeone n’a en moyenne qu’environ 50% de possession. Une fois qu’ils sont devant, ils ont tendance à s’asseoir et à défendre plutôt que d’essayer d’étendre leur avance.

Comme l’explique Rui Vitoria, l’entraîneur qui lui a fait ses débuts à Benfica à l’âge de 18 ans, cette approche est loin d’être idéale pour un joueur qui s’épanouit avec le ballon à ses pieds et qui a la licence de s’exprimer dans le tiers offensif.

“Je pense qu’il doit jouer dans une équipe plus dominante, jouer plus près de la zone adverse”, a déclaré l’ancien patron de Benfica. Marque l’année dernière. “Cela l’améliorerait en tant que joueur.”

Abeddou accepte. “Son prochain entraîneur devra le laisser s’exprimer dans un poste qui lui donne plus de liberté offensive, le rôle d’un esprit libre”, précise-t-il.

Il serait beaucoup plus susceptible d’obtenir tout cela à Arsenal, Chelsea ou Manchester United, qui possèdent respectivement une moyenne de 57, 60 et 53% de possession et cherchent, bien qu’avec plus ou moins de succès, à s’imposer à leurs adversaires.

Il verrait probablement beaucoup plus le ballon dans les zones où il est le plus efficace aussi.

Cette saison à l’Atletico, Joao Felix ne tente que 30 passes par 90 minutes et seulement 13 dans le dernier tiers. En revanche, Martin Odegaard, Mason Mount et Bruno Fernandes, trois joueurs qui évoluent dans des zones similaires pour leurs clubs, affichent en moyenne 46, 40 et 48, leurs totaux incluant respectivement 23, 19 et 23 dans le dernier tiers.

La disparité de ces chiffres reflète le style de jeu conservateur de l’Atletico, et bien que Simeone considère la candidature de Joao Felix comme une faiblesse – et certainement, son travail hors du ballon devrait s’améliorer en Premier League – d’autres qui ont travaillé en étroite collaboration avec lui estiment sa personnalité et son état d’esprit sont des points forts.

“Malgré son apparence, Joao a un fort caractère caché derrière son comportement introverti et ne se laisse pas marcher dessus”, explique Abeddou.

“Il pouvait y avoir 60 000 personnes dans les tribunes et cela ne le dérangeait guère”, a déclaré Lage alors qu’il était encore adolescent à Benfica.

“Il n’a jamais eu un mauvais visage”, a rappelé Joaquim Milheiro, son entraîneur dans les équipes de jeunes du Portugal, en 2021. “Il n’y a jamais eu de souci qu’il commence à penser à l’argent ou à la célébrité.”

Au lieu de cela, ils se souviennent tous de Joao Felix comme d’un jeune joueur extraordinairement doué qui était à son meilleur et le plus heureux avec le ballon en sa possession, et avec la liberté de faire les choses qui ont longtemps fait de lui un talent si spécial.

“C’est l’un des rares joueurs capables de magie sur un terrain de football”, conclut Abeddou. C’est juste que les conditions doivent être bonnes. Si son prochain club peut les lui fournir, ils seront sûrement récompensés.