Joao Cancelo veut jouer tous les matchs, j’espère que cela pourra arriver au Bayern Munich : Pep Guardiola

Pep Guardiola a déclaré que le prêt surprise de Joao Cancelo du champion de Premier League Manchester City au Bayern Munich était motivé par le désir de l’arrière latéral de jouer davantage.

L’international portugais a rejoint cette semaine l’équipe allemande pour le reste de la saison en vue d’un changement permanent.

Il y a eu des rapports depuis que le transfert a été conclu le jour de la date limite que Cancelo était devenu une figure perturbatrice dans le vestiaire après être tombé en disgrâce ces dernières semaines.

Mais Guardiola, dont l’équipe de City compte cinq points de retard sur Arsenal, leader de la Premier League, a déclaré que le joueur de 28 ans voulait un football régulier.

« Je lui souhaite le meilleur pour la suite de la saison, ces quatre mois. La saison prochaine, je ne sais pas ce qui va se passer”, a-t-il déclaré.

“Après la Coupe du monde, nous avons fait une ‘pré-saison’ et avons commencé à jouer différemment dans certains schémas. J’ai aimé ce que j’ai regardé et j’ai décidé de donner plus de temps aux joueurs que je voyais sur le terrain.

“C’est un gars qui a besoin de jouer pour être heureux et nous avons décidé ensemble, les trois parties, de le laisser partir à Munich. Il veut jouer tous les matchs et j’espère que cela pourra arriver à Munich.”

Cancelo a remporté deux titres de Premier League et deux Coupes de la Ligue depuis qu’il a rejoint City depuis la Juventus en 2019, avec sa capacité à jouer en tant que milieu de terrain supplémentaire autrefois considérée comme cruciale pour l’équipe de Guardiola.

Guardiola, dont l’équipe se rendra à Tottenham dimanche, a déclaré que City serait privé du défenseur John Stones jusqu’à un mois après s’être blessé aux ischio-jambiers lors de la victoire de la FA Cup contre Arsenal la semaine dernière.

“C’est trois semaines, un mois (hors)”, a déclaré Guardiola. “Malheureusement, beaucoup de matchs.”

