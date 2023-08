Joao Cancelo s’approche d’un transfert de prêt tant attendu à Barcelone

Joao Cancelo rejoint Barcelone dans le cadre d’un prêt pour cette saison. Le club espagnol a l’obligation de rendre ce transfert permanent après cette saison s’il atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Cancelo, qui a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt au Bayern Munich, repart en congé temporaire, pour maintenant.

Certes, la clause rapportée dans le prêt pour l’achat de Barcelone est assez probable. Barcelone a remporté la Liga il y a une saison. Il devrait donc y avoir un groupe un peu plus facile. Cependant, Barcelone a été éliminé de la Ligue des champions en phase de groupes au cours de chacune des deux dernières saisons. Au cours de chacune de ces saisons, le Bayern Munich a battu Barcelone en phase de groupes par un score combiné de 11-0.

Pour lutter contre certains de ces problèmes défensifs, le patron de Barcelone, Xavi, a fait de l’arrière latéral son principal objectif sur le marché des transferts. Le club catalan a prêté Sergiño Dest au PSV. De plus, Jordi Alba a quitté le club et joue désormais avec Lionel Messi à l’Inter Miami. De plus, Hector Bellerin est parti au milieu de la saison dernière après un passage raté au Camp Nou.

Par conséquent, l’arrivée de Joao Cancelo à Barcelone est un coup de pouce indispensable pour l’équipe de Xavi. Sa capacité défensive se combine avec l’un des meilleurs arrières latéraux avant-gardistes pour offrir une option dynamique au club.

Joao Cancelo rejoint Barcelone après une campagne décevante

Alors que Manchester City remportait le triplé, Joao Cancelo tombait en disgrâce aux côtés de Pep Guardiola. City a envoyé les Portugais au Bayern Munich. C’est là qu’il a débuté la plupart de ses matchs avec les Bavarois qui ont remporté le titre lors de la dernière journée. En outre, il a joué dans les deux matches lorsque le Bayern a perdu en quarts de finale de l’UEFA Champions League contre Manchester City.

Même s’il est officiellement de retour à Manchester City, Cancelo n’a pas l’intention de rester définitivement à l’Etihad. Cela étant dit, il a joué avec Manchester City lors de sa tournée de pré-saison. Lors des deux premiers matches du club en Premier League, Cancelo ne faisait pas partie de l’équipe de la journée.

