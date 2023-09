Joao Cancelo marque le but du vainqueur alors que Barcelone marque trois buts dans les 10 dernières minutes pour battre le Celta

Joao Cancelo a marqué un but vainqueur tardif pour Barcelone alors que les Catalans ont marqué trois buts au cours des 10 dernières minutes pour sceller un superbe retour à domicile contre le Celta Vigo en Liga samedi.

Les champions ont pris du retard après 19 minutes lorsque Jorgen Strand Larsen a marqué à Montjuic et il semblait qu’ils se dirigeaient vers la défaite alors qu’Anastasios Douvikas a porté le score à 2-0 en fin de match.

Il ne restait que 14 minutes à ce moment-là, mais Robert Lewandowski en a retiré un pour les Blaugrana avec 81 minutes au compteur et a organisé une finale passionnante en égalisant avec cinq à jouer.

Cancelo, prêté par Manchester City, a obtenu la passe décisive pour le deuxième but du Polonais et a saisi une passe de Gavi pour marquer le but vainqueur à la 89e minute.

Ce but a déclenché de folles célébrations sur le côté du terrain et a propulsé Barcelone en tête du classement provisoirement aux côtés de son rival catalan Gérone, qui a battu Majorque lors d’un autre match incroyable samedi.

Le Real Madrid a un point de retard et peut reprendre la tête dimanche, mais devra faire face à un déplacement difficile contre son rival, l’Atletico, lors du derby.

La paire portugaise Cancelo et Joao Feliz ont transformé Barcelone depuis leur signature le jour de la date limite.

À eux deux, ils ont déjà accumulé cinq buts et trois passes décisives en seulement quatre matches.

