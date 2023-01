Joao Cancelo de Man City proche d’un prêt choquant au Bayern

Le Bayern Munich se rapproche d’un accord avec l’arrière latéral de Manchester City João Canceloont déclaré des sources à ESPN.

La partie allemande espère parvenir à un accord qui verrait Cancelo proposer immédiatement un prêt initial avec une option pour un accord permanent cet été pour 70 millions d’euros.

Des sources ont déclaré à ESPN que la relation du joueur avec le manager Pep Guardiola s’est rompue et Cancelo souhaite partir après avoir été frustré par son manque de temps de jeu à City.

Le joueur de 28 ans était un habitué de l’équipe de Guardiola au début de la saison, mais n’a commencé que cinq des 14 derniers matchs toutes compétitions confondues.

Une baisse de forme lui a également fait perdre sa place pour le Portugal lors de la Coupe du monde au Qatar.

Des sources ont déclaré à ESPN que Guardiola était prêt à laisser Cancelo partir après avoir été impressionné par l’émergence de Rico Lewis et par la performance de Nathan Ake à l’arrière gauche.

City n’a pas proposé Cancelo à d’autres clubs, mais la candidature du Bayern est considérée comme une bonne affaire pour le club et le joueur.

Cancelo est arrivé au stade Etihad en provenance de la Juventus en 2019 et a été la clé des victoires en Premier League en 2021 et 2022. La saison dernière, il a fait 52 apparitions dans toutes les compétitions et a participé à 36 des 38 matches de championnat de City.

Il a également été nommé dans l’équipe de Premier League de l’année en 2021 et 2022.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’il est peu probable que City essaie de remplacer Cancelo s’il déménage au Bayern avant la date limite, Guardiola estimant qu’il a suffisamment de couverture à l’arrière et à l’arrière central pour faire face sans lui pendant la seconde moitié de la saison. City reste à la recherche de trophées en Premier League, en Ligue des champions et en FA Cup.