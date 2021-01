La nouvelle a été confirmée jeudi par Fred Rogers Productions dans un communiqué publié sur le compte Instagram officiel de la société. Aucune cause de décès n’a été mentionnée dans la déclaration.

«Fred Rogers Productions est profondément attristé par le décès de Joanne Rogers», indique le communiqué. « La partenaire aimante de Fred Rogers depuis plus de 50 ans, elle a poursuivi leur engagement commun à soutenir les enfants et les familles après sa mort en tant que présidente du conseil d’administration de Fred Rogers Productions. »

«Joanne était une musicienne brillante et accomplie, une merveilleuse défenseure des arts et une amie chère à tous les membres de notre organisation. Nous adressons nos sincères condoléances à la famille de Joanne et aux milliers de personnes qui ont eu le privilège de la connaître et de l’aimer. dit la déclaration.