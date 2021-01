Joanne Rogers, la veuve de Fred Rogers du «Mister Rogers Neighborhood», est décédée jeudi. Elle avait 92 ans.

La nouvelle a été confirmée par Fred Rogers Productions dans un communiqué publié jeudi sur le compte Instagram officiel de la société, indiquant que la société était « profondément attristée par le décès ». Aucune cause de décès n’a été donnée.

La déclaration a félicité Joanne Rogers pour avoir poursuivi le travail de son mari en tant que président de Fred Rogers Productions après la mort de Fred Rogers d’un cancer de l’estomac en 2003.Le couple était marié pendant plus de 50 ans et Joanne Rogers a continué à agir comme substitut de l’unique de son mari. marque de gentillesse et de compassion.

« Joanne était une musicienne brillante et accomplie, une merveilleuse défenseure des arts et une amie chère à tous les membres de notre organisation. Nous adressons nos sincères condoléances à la famille de Joanne et aux milliers de personnes qui ont eu le privilège de la connaître et de l’aimer. » dit la déclaration.

5 belles choses: Nous apprenons sur Mister Rogers grâce à une nouvelle biographie, « Le bon voisin »

Le compte Twitter officiel de l’État de Pennsylvanie a salué le décès de l’icône basée à Pittsburgh.

« RIP Joanne Rogers. Merci pour toute la gentillesse que vous avez apportée à notre Commonwealth, » dit le tweet.

Le maire de Pittsburgh, Bill Peduto, a souligné «la grâce, l’humour et le comportement terre-à-terre» de Joanne Rogers dans un hommage sur Twitter.

« Elle était toujours là quand nous avons besoin d’elle. Moi et d’innombrables autres personnes, de tous les horizons, avons été honorées d’appeler son amie, » il a écrit.

Née Sara Joanne Byrd à Jacksonville, en Floride, elle a commencé à jouer du piano à l’âge de 5 ans et a obtenu une bourse du Rollins College pour étudier le piano. Courtisé par Fred Rogers, à peine 11 jours son aîné, il a proposé par lettre à 24 ans de New York où il commençait sa carrière télévisuelle, a-t-elle confié au Today Show en 2018.

Fred et Joanne Rogers se sont mariés le 9 juin 1952 et ont eu deux fils, James et John.