Joanne Linville, ancienne de « Star Trek », « Twilight Zone », décède à 93 ans

Joanne Linville, qui a fait une apparition mémorable dans « Star Trek » en tant que commandant romulien dans la série télévisée originale, est décédée dimanche à Los Angeles. Elle avait 93 ans.

Dans une déclaration à USA TODAY, sa famille a déclaré que Linville « a vécu une vie bien remplie ».

« Une personne dont l’esprit, la passion pour l’art et la vie ont été une inspiration pour tous ceux qui ont eu le plaisir de la connaître », poursuit le communiqué. « Une mère aimante et une grand-mère fière. »

L’actrice, née Beverly Joanne Linville le 15 janvier 1928 à Bakersfield, en Californie, s’est démarquée dans un épisode acclamé de 1961 de « The Twilight Zone ». Elle a joué une belle du Sud dans les derniers jours de la guerre civile qui apprend le coût de la guerre et de la haine dans l’un des célèbres rebondissements de la série classique.

Linville, qui a étudié le théâtre avec Stella Adler, était une vedette de télévision et un acteur de cinéma fréquent des années 1950 aux années 1980, avec des rôles dans plus de 100 émissions et films.

Elle est apparue dans des séries classiques telles que « Alfred Hitchcock Presents », « Gunsmoke », « Dr. Kildare », « Ben Casey », « Route 66 », « I Spy », « Bonanza », « The Fugitive », « Hawaii Five- , » « Kojak », « Les rues de San Francisco », « Charlie’s Angels », « Dynasty » et « LA Law ».

À la fin des années 80, Linville et Adler ont créé un conservatoire par intérim sous le nom d’Adler. Linville a également écrit un livre « Seven Steps to an Acting Craft », publié en septembre 2011.

Les fans de « Trek » se souviennent de Linville pour l’épisode « The Enterprise Incident » de 1968, un favori des fans de la dernière saison de l’émission télévisée originale dans laquelle elle dépeint le commandant d’un navire romulien.

Son personnage tombe amoureux de Spock (Leonard Nimoy) alors que lui et le capitaine James Kirk (William Shatner), ennemis de la Fédération, sont en garde à vue sur son navire.

Les crédits de film de Linville incluent « The Goddess » (1958), « Scorpio » (1973), « Gable and Lombard » (1976), « A Star Is Born » (1976) et « The Seduction » (1982). Elle a joué la chroniqueuse à potins Hedda Hopper dans « James Dean », un téléfilm de 2001 mettant en vedette James Franco et réalisé par son ex-mari, Mark Rydell.

Outre Rydell, Linville laisse dans le deuil leurs deux enfants, Christopher Rydell et Amy Rydell; petits-enfants Austen, Ruby et Ginger; et arrière-petit-fils Kingston Fisher Lourd Rydell, le fils de la fille de Carrie Fisher Billie Lourd et le petit-fils de Linville Austen Rydell.

