Joanne Froggatt de Downton Abbey donne naissance à son premier enfant à 44 ans

L’actrice Joanne Froggatt est officiellement maman de son premier-né.

Joanne, 44 ans, a récemment été aperçue en train de pousser un landau dans le Berkshire la semaine dernière. La maman pour la première fois pouvait être vue habillée de manière décontractée avec un pantalon noir, un t-shirt blanc et une veste en cuir.

Selon certaines informations, l’actrice britannique a donné naissance à son premier enfant plus tôt ce mois-ci alors qu’elle annonçait sa grossesse en juin de l’année dernière lorsqu’elle affichait fièrement son baby bump aux Into Film Awards à l’Odeon Luxe de Londres, à Leicester Square.

Joanne a toujours l’identité du père de son bébé secrète.

Les rapports indiquent que Joanne a été vue tenant la main d’un homme nommé Mark l’année dernière, ce qui a suscité des spéculations sur une nouvelle relation.

Les initiés ont suggéré qu’elle était « époustouflée » par l’homme mystérieux.

Joanne est une habituée de la télévision britannique depuis près de trois décennies, jouant dans des émissions comme Le projet de loi, Coronation Street, et Sherwood.

Le Abbaye de Downton L’actrice était auparavant mariée au consultant informatique James Cannon en 2012 avec qui elle a vécu dans le Buckinghamshire jusqu’à leur séparation en 2020 et leur divorce un an plus tard.