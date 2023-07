Joanna Page révèle que la réunion des stars de Gavin et Stacey arrivera bientôt à la télévision

JAMAIS depuis que Nessa a posé la question à Smithy à la fin de la spéciale de Noël de Gavin et Stacey, les fans en redemandaient.

Et maintenant, Joanna Page apprend enfin que les acteurs de la série à succès se réunissent.

Joanna Page révèle qu'une réunion des stars de Gavin et Stacey arrive bientôt à la télévision

Joanna Page s'associe à ses beaux-parents à l'écran Alison Steadman et Larry Lamb pour une toute nouvelle émission

L’actrice, qui jouait Stacey, s’associe à ses beaux-parents à l’écran Alison Steadman et Larry Lamb pour une toute nouvelle émission.

Elle a fourni la voix off pour un récit de voyage où le couple voyagera de Barry à Billericay – les deux maisons de la comédie de la BBC.

C’est la première lueur d’espoir qu’une réunion de l’ensemble du casting puisse être envisagée alors que James Corden retourne au Royaume-Uni après des années en Amérique.

Joanna a déclaré: « Alison et Larry viennent de faire une émission où ils vont de Barry à Billericay et j’ai fait la voix off et j’ai trouvé ça vraiment difficile d’exprimer parce que je les regardais et je manquais toujours mon repère.

« Et j’allais ‘regarde-les, ils sont comme ma mère et mon père! »

« Je ne pouvais pas le prendre au sérieux parce que je souriais et riais. »

Peut-être est-il temps de réunir toute la bande ?

« Ce serait vraiment génial. Quand nous avons tous commencé, c’était comme une famille instantanée. Nous sommes tous encore constamment en contact les uns avec les autres, mon Dieu, nous nous envoyons tellement de messages.

«Nous luttons même pour trouver du temps pour nos propres familles.

« Mais je suis d’accord, nous devons savoir ce que Smithy dit à Nessa! »

Depuis qu’elle s’est retirée pendant six ans des projecteurs pour élever ses enfants, Joanna sera de retour sur les écrans mardi dans le cadre de l’émission Cooking With The Stars d’ITV1.

La cancre de cuisine autoproclamée est associée au chef étoilé Michael Caines pour apprendre à cuisiner – et bizarrement, elle a trouvé l’expérience similaire au tournage de Gavin et Stacey.

Joanna a déclaré: «Je n’ai jamais fait de spectacle depuis Gavin et Stacey où nous nous sommes tous tellement liés.

« Dès que le spectacle s’est terminé, je n’ai pas pu m’arrêter de pleurer, je me suis dit : ‘Je ne peux pas supporter de ne pas avoir ces gens dans ma vie’.

« Ce travail et Gavin et Stacey sont les seuls emplois où c’était comme une famille. »

Joanna s’est entraînée aux côtés d’autres célébrités, dont Matt Willis, Peter Andre et Indiyah Polack.

Elle a ajouté: «Je suis entrée dans cette pensée que j’allais passer un bon moment, apprendre à cuisiner quelques repas et peut-être éventuellement pouvoir organiser un dîner pour mes amis.

« Avant, je pensais ‘eh bien, la nourriture n’est que de l’énergie, tant que j’ai tous les groupes d’aliments pour mes enfants, ça ira’.

« Quand nous sommes entrés dans la cuisine pour la première fois, j’ai été tellement choqué par tous les appareils de cuisine, je n’avais aucune idée de l’utilité de quoi que ce soit, je ne connaissais même pas les herbes ou les épices. Je n’avais aucune idée. «

Joanna sera de retour sur les écrans mardi dans le cadre de Cooking With The Stars d'ITV1

La série a été transformatrice pour Joanna, qui est connue pour être sélective avec son travail télévisé.

Elle a déclaré: « Depuis que j’ai quitté l’école de théâtre, mon approche a toujours été de m’amuser, vais-je rire, vais-je apprendre quelque chose.

« Cooking With The Stars est la première émission que j’ai jamais faite qui ne comporte aucune représentation, donc c’était un territoire totalement étranger.

« Je n’aurais jamais pensé que je serais passionné par la cuisine et que je réaliserais que c’est une expérience sensorielle complète, il ne s’agit pas simplement de mettre de la nourriture dans une assiette.

« Je ne regrette aucun travail que j’ai jamais fait, mais celui-ci a changé ma vie.