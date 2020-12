Joanna Page a expliqué comment le verrouillage a détruit sa vie sexuelle et conduit son mariage au bord de l’effondrement.

La star de Gavin et Stacey, âgée de 43 ans, est mariée à l’acteur de 45 ans James Thornton depuis 2003 et ensemble, ils ont trois enfants; Eva, sa fille de sept ans, son fils de cinq ans, Kit, et son fils de quatre ans, Noah.

Pendant le verrouillage et avec les enfants incapables d’aller à l’école ou à la crèche, Joanna et James ont constaté qu’ils n’avaient pas de temps pour eux-mêmes.

Le fait de ne pas pouvoir être intime a eu un impact sur leur romance, le couple se disputant, menaçant de se séparer et donnant le traitement silencieux.







S’adressant au Sun, Joanna a expliqué: «Nous avons passé tout le premier verrouillage à nous disputer et à menacer de divorcer.

«Ensuite, nous sommes passés par un mois où nous ne nous sommes littéralement pas dit un seul mot.»

Elle a poursuivi en disant qu’elle et James se sentaient «engourdis» lorsque le premier verrouillage s’est terminé en juillet et qu’ils se sont retrouvés à s’entasser dans des séances de sexe avant qu’il ne soit temps d’aller chercher leurs enfants à l’école.







Réfléchissant à la période difficile du verrouillage, Joanna a expliqué qu’elle se retrouvait littéralement entourée de ses enfants à tout moment.

Elle a rappelé: «La nuit, l’un voulait s’allonger de ce côté en tenant ce sein, l’autre voulait s’allonger de ce côté en tenant ce sein et puis mon troisième petit voulait juste allonger tout mon corps.

«Alors j’étais là en disant: ‘Oh mon Dieu, s’il vous plaît, je veux juste un peu d’espace’.»

Lorsque les écoles ont rouvert, le couple a réussi à tomber amoureux à nouveau – avec Joanne disant qu’elle avait appris à «fantasmer» son mari James une fois de plus.







Elle avait précédemment déclaré lors d’une interview le mois dernier qu’elle s’était retrouvée incapable de résister à son mari lorsqu’elle l’avait repéré en train de jardiner seins nus dans les derniers jours ensoleillés de l’été.

Elle a dit: «Il faisait du désherbage, torse nu et ne portait qu’une paire de bas de survêtement et je l’ai juste regardé et j’ai pensé: ‘Ohh je ne l’ai pas aimé autant que ça depuis des lustres!’

«Alors j’ai dit: ‘Bon, monte les escaliers, nous avons une heure avant que je doive me préparer à aller chercher Noah pour que nous ayons des relations sexuelles!’ Nous sommes pratiques à ce sujet ces jours-ci, il y a peu de romance. Et de toute évidence, il était tout droit dans les escaliers, donc nous avons bien réussi!