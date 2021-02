Joanna Lumley révèle que Frank Sinatra l’a une fois bavardée à la fête du réalisateur de Bond

C’est une anecdote sur laquelle Patsy Stone dînerait …

La star d’Ab Fab, Joanna Lumley, a révélé que Frank Sinatra avait déjà discuté avec elle.

L’actrice, 74 ans, venait d’apparaître en tant que Bond girl en 1969 Au service secret de Sa Majesté, lorsqu’elle a été invitée à une fête organisée par le légendaire réalisateur de Bond Cubby Broccoli, dont elle a été informée que Sinatra assisterait.

«Il y avait de jolies filles, et j’avais été une Bond girl, donc j’étais une ‘jolie fille’ et j’étais autorisée à y aller», se souvient-elle.

«J’ai enfilé une jolie robe et je me suis dit:« Je vais voir Frank Sinatra! »»







(Image: ITV)



Le fils de l’acteur David Niven, David Niven Jr, animait la fête et a invité Joanna – alors au début de la vingtaine – à rencontrer la star, qui aurait alors eu la cinquantaine.

«Je suis allée me tenir près de la porte et Old Blue Eyes est sorti de la limousine et est entré avec beaucoup de salutations, de plaisanteries et de chuffing, etc.

«Niv Jr a dit: ‘Voici Joanna Lumley.’ Et Frank m’a regardé avec ces grands yeux bleus et a dit: ‘Allons-nous partir maintenant?’







(Image: Getty)



Joanna a déjà dit qu’elle était «éblouie» de le rencontrer.

Riant du souvenir alors qu’elle parlait à Gyles Brandreth dans un

chat en ligne, Joanna – heureusement mariée au chef d’orchestre Stephen Barlow depuis 30 ans – a révélé chaque année qu’elle envoyait des cartes anonymes de la Saint-Valentin à des amis.

«Chaque année, vous devriez envoyer une carte à quelqu’un qui ne l’attend vraiment pas et déguiser votre écriture», conseille-t-elle.

«J’essaie de le faire chaque année et de choisir des personnes au hasard dans mon carnet d’adresses.»

My Funny Valentine, comme dirait Ol ‘Blue Eyes lui-même …