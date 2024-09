Joanna « Jojo » Levesque et Chloe Bailey seront présentes la semaine du 9 septembre

Cette semaine Salle Tamron accueille de nombreux invités spéciaux, dont des acteurs et des stars de télé-réalité. Ensemble, ils discuteront des événements marquants de leur vie, de leurs projets en cours et de bien d’autres choses encore.

Ce qui se passe:

Du plus personnel au plus amusant, Salle Tamron est une destination quotidienne permettant aux téléspectateurs de se connecter avec les personnes qui façonnent nos vies à travers des conversations significatives, engageantes et divertissantes.

Salle Tamron est produit par Walt Disney Television et est distribué en syndication nationale par Disney Media Networks.

Salle Tamron Invités pour la semaine du 9 au 13 septembre :

Lundi 9 septembre – C’est le monde de Chloe Bailey Chloé Bailey ( Des ennuis au paradis ; Fight Night : Le braquage d’un million de dollars ; des looks époustouflants sur le tapis rouge)

Mardi 10 septembre – Petits rêveurs, grands rêves 4 Nolan « The Never Stop Ninja » montre ses compétences sur un parcours d’obstacles en studio Lil Hunter Kelly (Ensemble stand-up) Sirius Tan et Yilinka Dai (Performance du cha-cha) Kristell Jean ( Masterchef Junior concurrent) Interprétation de James Wimbley (chanson originale « I’m Enough »)

Mercredi 11 septembre – Comment élever un enfant résilient Dr. Vivek Murthy (Chirurgien général des États-Unis ; conseiller de santé pour les parents) Des experts et des parents s’expriment sur les défis que pose l’éducation des enfants à l’ère des réseaux sociaux Apprendre aux enfants à respecter les limites et à développer leur intelligence émotionnelle

Jeudi 12 septembre – Allumons-nous ! Exclusivité en journée :Joanna « Jojo » Levesque ( Au-delà de l’influence sortie le 17 septembre) Attica Locke ( La montée des eaux noires ; Guide-moi à la maison ) Chloé Gong ( Les choses les plus viles ) Burt Watson ( Être Burt Watson ;travaillant avec certaines des figures les plus emblématiques de l’histoire du sport) Toute nouvelle boutique Tam Fam

Vendredi 13 septembre – Le bilan de la nouvelle sororité Sanaa Lathan et Aunjanue Ellis-Taylor (le pouvoir durable de l’amitié ; Les Supremes chez Earl’s All-You-Can-Eat ) Les défis des amitiés interraciales et interconfessionnelles Ce que signifie être une « pick-me girl »



Salle Tamron est produit par ABC News et distribué en syndication nationale par Disney Media & Entertainment Distribution. L’émission est produite par Hall et Quiana Burns. L’émission est diffusée depuis New York et propose un mélange dynamique d’émissions en direct et enregistrées.