Joanna Hogg et Tilda Swinton parlent des mères, de la mémoire et du regret

VENISE, Italie (AP) – Joanna Hogg était extrêmement nerveuse à l’idée de montrer à sa mère son dernier film, “The Eternal Daughter”.

La scénariste-réalisatrice des films “The Souvenir” avait, encore une fois, puisé dans sa propre vie pour trouver du matériel et de l’inspiration. Ici, elle voulait faire quelque chose sur une femme de son âge, dans la soixantaine, et sa mère en voyage ensemble. Ce serait une histoire de fantômes, en quelque sorte, avec des conversations sur la mémoire, le regret, la vie et le bonheur.

Mais elle n’a jamais eu l’occasion d’en parler avec sa mère, décédée pendant que Hogg montait le film. Et elle se sent un peu fragile à quelques heures de sa première mondiale au Festival international du film de Venise, assise à côté de sa star et amie de toujours Tilda Swinton, qui joue à la fois la mère, Rosalind, et la fille, Julie.

Hogg n’est pas le seul à ressentir cela non plus. C’est le genre de film qui vous pénètre sous la peau. Et personne ne sait vraiment s’il sortira de l’interview avec les yeux secs (spoiler : ce n’est pas le cas).

“Peut-être que nous allons tous pleurer ensemble”, a déclaré Hogg.

“J’ai des mouchoirs !” Swinton a répondu, en remettant un à Hogg et un à ce journaliste.

« Elle avait tellement hâte de voir ce film. Elle adore les histoires de fantômes – adorait les histoires de fantômes », a déclaré Hogg. “Je n’ai jamais été assez courageuse pour lui dire de quoi parlait le film. Mais elle le savait probablement parce qu’elle était très intuitive.

C’est quelque chose que Hogg réfléchissait depuis de nombreuses années. Il y a eu un faux départ en 2008, mais elle a ensuite été enhardie par le portrait de Swinton de la mère, Rosalind, dans les films “The Souvenir”. Ils voulaient approfondir cette femme qui était enfant en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale.

Dans “The Eternal Daughter”, Julie ramènerait sa mère dans le grand domaine où elle vivait pendant la guerre, devenu un hôtel, et lui poserait des questions sur ses souvenirs avec l’idée que cela deviendrait un film. La vanité initiale était pour Swinton de jouer Julie et de choisir un autre acteur plus âgé pour Rosalind. Mais Swinton avait une autre idée : et si elle jouait les deux ?

“C’est devenu un film complètement différent”, a déclaré Swinton. « Il ne s’agissait pas d’une relation entre deux personnes. Il s’agissait de quelque chose de beaucoup plus profond, mystique, psychiatrique et douloureux. C’est devenu beaucoup plus profond.

Swinton, dont la mère est décédée il y a dix ans, a souvent parlé avec Hogg de survivre à cette perte. Puis Hogg a subi la même chose après le tournage. Même si sa mère était au début des années 90, cela a été une surprise.

“Pendant que je le faisais, je me demandais comment je pourrais le lui montrer”, a déclaré Hogg en essuyant ses larmes. “En tant que fille, je suis assise ici, me sentant toujours très coupable de ce que j’ai fait, que je serais en quelque sorte frappée par la foudre, que j’ai fait quelque chose de mal.”

Cette anxiété qu’elle ressentait alors et qu’elle ressent encore plus profondément est devenue partie intégrante du tissu du film. Julie aussi culpabilise de vouloir faire un film sur sa mère et dit que c’est comme une intrusion. C’est quelque chose auquel Swinton peut également s’identifier. Tous deux sont les enfants artistes de non-artistes d’une génération révolue.

“C’est en soi un fardeau”, a déclaré Swinton. «Joanna et moi partageons ce sentiment de profonde honte. L’idée d’être aussi vulnérable et d’exposer et d’avoir une sorte de relation émotionnelle avec le monde est si transgressive et une telle trahison. Nous l’avons ressenti toutes les années de réalisation de notre travail. Donc, nous sommes un gâchis aujourd’hui.

Ils se demandaient même parfois si le film signifierait quelque chose pour quelqu’un d’autre qu’eux. C’était tellement personnel. Mais comme pour beaucoup de grands films, si les conversations et les angoisses présentées dans “The Eternal Daughter” sont les leurs, la spécificité le rend aussi universel.

Sur le plateau, la petite équipe apporterait également ses propres histoires au processus. Tout le monde était personnellement investi, ce qui, selon Swinton, est rare lorsqu’il s’agit de matériel aussi «émotionnellement coûteux».

“Cela dit, c’était tellement joyeux”, a déclaré Swinton.

Hogg a poursuivi : « Oui, plus le film est sombre, plus le tournage est clair. (Ingmar) Bergman en était un exemple. Il s’est bien amusé sur les tournages !

Ensuite, bien sûr, il y avait la logistique de filmer de longues conversations entre deux personnages interprétés par le même acteur. Hogg et son directeur de la photographie ont fait ce que Swinton a appelé un “choix de cinéma radical” pour ne pas tourner l’angle typique par-dessus l’épaule qui établit qui oriente un public dans la scène, mais juste pour filmer Julie et Rosalind individuellement.

Parfois, Swinton passait des journées entières à tourner en tant que Rosalind et la suivante en tant que Julie, et d’autres fois, c’était des demi-journées avec un interrupteur au milieu.

“La compétence derrière cela était assez remarquable car elle change de forme et passe chaque jour d’un personnage à un autre et le fait sans gadgets”, a déclaré Hogg.

“C’était étrangement symbiotique et assez facile”, a ajouté Swinton.

Comme pour tous les films de Hogg, il n’y avait pas de scénario traditionnel. Les conversations sont improvisées, ce qui a permis à Swinton et Hogg, celui qui conversait avec Swinton hors caméra comme Julie ou Rosalind, de suivre leur nez.

“La méthode de travail de Joanna, et la méthode de travail à laquelle je suis maintenant totalement dévouée, est pour moi la méthode de travail la plus inspirante et réactive que je puisse imaginer”, a déclaré Swinton. “Je déteste travailler autrement maintenant.”

“Je trouve extrêmement inspirant de se demander ce que l’on dirait ensuite”, a poursuivi Swinton. “C’est une révélation.”

Le montage de celui-ci, cependant, était «assez compliqué», tissant ensemble des milliers d’heures de matériel improvisé.

Avec chaque film, une fois qu’il est terminé, Hogg dit au revoir et le laisse sortir dans le monde. “The Eternal Daughter”, qui joue en compétition à Venise, sera projeté dans plusieurs autres festivals avant qu’A24 ne fixe une date de sortie.

« J’espère que c’est un cadeau pour les gens. Nous nous sommes vraiment ouverts », a déclaré Hogg. “Et nos parents seraient horrifiés.”

Swinton ajouta rapidement : « Ou pas ? Peut être pas.”

Puis, comme s’ils avaient répété, les deux amis de toujours ont dit à l’unisson : “Peut-être qu’ils ne le seraient pas.”

www.twitter.com/ldbahr

www.apnews.com/VeniceFilmFestival

