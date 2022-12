Joanna Gaines se remet d’une deuxième intervention chirurgicale pour traiter une hernie discale: “Vraiment reconnaissante pour le repos forcé”

Joanna Gaines se remet de sa deuxième intervention chirurgicale pour traiter une hernie discale, selon un post Instagram de fin de soirée.

La star de “Fixer Upper” a annoncé qu’elle avait subi une deuxième microdiscectomie il y a environ deux semaines, qui est une procédure peu invasive utilisant un microscope pour voir et retirer des parties d’une hernie discale dans la moelle épinière, selon Medicine Net.

Gaines a déclaré qu’elle s’était blessée lors d’une pom-pom girl au lycée et qu’elle se débattait depuis.

Sa première microdiscectomie remonte à 2001, selon à la publication Instagram. Gaines a déclaré qu’elle avait même dû annuler son deuxième rendez-vous avec son mari Chip Gaines à cause de l’opération.

JOANNA GAINES A MENTI À PROPOS DE SON PRENOM EN GRANDISSANT POUR ÉVITER D’ÊTRE INTIMIDÉE: “JE NE POUVAIS PAS TROUVER MA PLACE”

Médecins sur Medicine Net a déclaré qu’une microdiscectomie est “généralement pratiquée pour une hernie discale lombaire qui provoque des symptômes dus à une irritation ou à une pression sur une racine nerveuse”.

La partie du disque qui irrite la racine nerveuse est ensuite retirée par une petite incision dans la ligne médiane du bas du dos.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“J’ai toujours plaisanté en disant que mon dos aimait agir aux moments les plus gênants, et j’étais un peu stressé à cause du moment où tout cela se passait avec la saison des fêtes”, a écrit Gaines. “Mais je suis vraiment reconnaissant pour le repos forcé pendant la période la plus chargée de l’année. Cela a été un cadeau de simplement rester sur place, de regarder l’émerveillement tout autour et de rester immobile.”

JOANNA GAINES RÉVÈLE QU’ELLE VEUT ÊTRE PLUS SPONTANÉE DANS LA QUARANTAINE: “JE VEUX VIVRE PLUS LIBREMENT”

Le message de Gaines était accompagné de trois photos – une d’elle dans un lit d’hôpital, une d’elle étreignant son fils et une regardant un manteau décoré depuis un canapé.

Elle a terminé la légende en souhaitant à tous une “belle semaine de Noël”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR LES NOUVELLES DE FOX

“Tout ne se passera peut-être pas comme prévu, mais puissiez-vous trouver la beauté et embrasser la merveille de l’ici et maintenant”, a-t-elle écrit.