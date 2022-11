Joanna Gaines révèle qu’elle veut être plus spontanée dans la quarantaine : “Je veux vivre plus librement”

Alors que Joanna Gaines navigue dans la quarantaine, la star de “Fixer Upper” a admis qu’elle voulait dire “oui” plus souvent aux événements de sa vie.

Gaines, qui est mère de cinq enfants, a expliqué qu’au cours des dernières années, elle s’est sentie épuisée et a ressenti la pression de ses propres attentes élevées.

“J’étais sur le point d’avoir 44 ans, et j’ai réalisé qu’au cours des 10 dernières années, cela ressemblait beaucoup à un flou”, a déclaré Gaines dans une interview avec People. “C’était rapide, c’était excitant et il y avait tellement de raisons d’être reconnaissant, mais il y avait quelque chose en moi qui me sentait si fatigué. Je voulais revenir en arrière et retrouver des moments que j’avais manqués en cours de route.”

Dans ses nouveaux mémoires, “Les histoires que nous racontons”, l’architecte d’intérieur a partagé qu’elle avait commencé un voyage de découverte de soi en écrivant et en guérissant. Ce processus a conduit à des moments plus heureux.

“Je suis reconnaissante pour le processus”, a-t-elle partagé. “Au début, je n’aurais jamais pensé que je partagerais cela avec qui que ce soit. Mais ensuite, quand j’ai réalisé cette vulnérabilité, lorsque vous partagez votre histoire, si cela inspire une autre personne à écrire son histoire afin qu’elle puisse voir cette clarté et un but dans leur propre vie, ça vaut le coup.

“Cela apporte une connexion. Je viens de commencer à réaliser que ce n’est pas seulement un processus pour moi. Je crois vraiment que nous avons tous ces histoires incroyables que nous devons garder. Et quand vous les tenez bien, je veux dire que c’est là que se trouve la vie, c’est où est la beauté.”

Alors que Joanna regarde vers l’avenir dans sa vie, elle dit qu’elle veut être “plus enracinée”.

“J’ai 44 ans, et donc, disons qu’il me reste encore 44 ans, je veux vivre plus léger”, a déclaré Gaines. “Je veux vivre plus librement. Être ancré dans qui je suis, pourquoi je crois que je suis ici.”

Joanna a épousé Chip Gaines, sa co-vedette de “Fixer Upper”, en 2003. Le couple a cinq enfants : Drake, 17 ans, Ella, 16 ans, Duke, 14 ans, Emmie, 12 ans et Crew, 4 ans.

“Les histoires que nous racontons”, sort le 8 novembre.