Joanna Gaines hospitalisée après une blessure au dos: Photo – Hollywood Life

Joanna Gaines, 44 ans, a subi une opération au dos à l’hôpital et maintenant elle se remet avant Noël. Le Fixateur supérieur star allongée dans un lit d’hôpital sur une photo de sa publication Instagram du 21 décembre, où elle a fait le point sur son problème de santé. Joanna a révélé qu’elle avait subi sa deuxième microdisectomie il y a deux semaines après s’être blessée au dos alors qu’elle était pom-pom girl au lycée. Joanna a déclaré que sa première microdisectomie remonte à 2001, lorsqu’elle a dû annuler son deuxième rendez-vous avec son mari, Puce Gaines.

“J’ai toujours plaisanté en disant que mon dos aimait agir aux moments les plus gênants et j’étais un peu stressée à cause du moment où tout cela se passait avec la saison des fêtes”, a écrit Joanna dans son message. “Mais je suis vraiment reconnaissante du repos forcé pendant la période la plus chargée de l’année”, a ajouté la mère de cinq enfants. “Cela a été un cadeau de simplement rester sur place, de regarder la merveille tout autour et de rester immobile.”

Joanna a souhaité à ses 14 millions de followers “une belle semaine de Noël”. “Tout ne se passera peut-être pas comme prévu, mais puissiez-vous trouver la beauté et embrasser la merveille de l’ici et maintenant”, a-t-elle ajouté. Joanna semblait être de bonne humeur sur la photo du lit d’hôpital. Elle portait des lunettes de soleil et a jeté un signe de paix à la caméra.

La star de Magnolia Network a inclus deux autres photos dans son message. L’une des images montrait Joanna câlinant l’un de ses enfants sur le canapé à côté de la cheminée et du sapin de Noël. Sur l’autre photo, Joanna est allongée seule sur le canapé et détendue. Elle a désactivé les commentaires sur le post, donc aucun de ses fans n’a pu lui souhaiter un prompt rétablissement.

Heureusement pour Joanna, son mari Chip sera à ses côtés tout au long de son rétablissement. Le couple puissant de HGTV est marié depuis 2003 et ils ont cinq enfants ensemble : Canard17 ans, Ella16, Duc14, Emmie Kay 12, et Équipe4. En plus de se concentrer sur sa famille, Joanna est occupée à diriger le Magnolia Network, une boulangerie Silos animée et un centre de chambres d’hôtes à Waco, un magazine intitulé Le journal des magnoliaset bien plus.

