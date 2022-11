Joanna Gaines a menti sur son deuxième prénom en grandissant pour éviter d’être victime d’intimidation: “Je n’ai pas trouvé ma place”

Joanna Gaines révèle des aspects de son enfance.

Mardi, la star de “Fixer Upper” est apparue dans le “Today Show” pour promouvoir ses prochains mémoires, “The Stories We Tell”, dans lesquels elle détaille la lutte pour grandir à moitié coréenne dans sa ville natale du Kansas.

“J’ai dit aux autres enfants que mon deuxième prénom était Anne parce que ça sonnait plus américain que Lee”, a déclaré Hoda Kotb en lisant à haute voix un extrait du livre de Gaines. “Les mensonges que j’ai racontés à haute voix n’étaient cependant pas aussi nocifs que les mensonges que je laissais prendre racine dans mon cœur.”

“C’était comme si je ne trouvais pas ma place”, a partagé Gaines avec Kotb. “Je me souviens d’être allé à l’église coréenne et de me dire : « Je ne leur ressemble pas », parce que j’avais l’impression, vous savez, que j’étais un « moitié ». Et puis aller à l’école et être la seule fille qui avait l’air plutôt asiatique.”

JOANNA GAINES PENSE ÉMOTIONNELLEMENT À LA LUTTE DE MAMAN EN TANT QU’IMMIGRANT

L’architecte d’intérieur a partagé qu’elle s’était toujours considérée comme “quelque part au milieu” et que trouver sa place était un processus “interne”.

Elle a expliqué que l’intimidation de son enfance a commencé à la cafétéria de l’école en mangeant la cuisine coréenne de sa mère.

“J’ai adoré le riz. J’ai adoré la nourriture de ma mère. Et, au moment où vous l’ouvriez, c’est à ce moment-là que tous les enfants se disaient:” Quoi? l’intimidation jusqu’à plus tard dans la vie.

Les filles de Gaines, Ella, 16 ans, et Emmie, 12 ans, sont apparues avec leur mère sur le plateau du “Today Show” pour montrer leur soutien mardi.

Gaines et sa co-star et mari de “Fixer Upper”, Chip Gaines, partagent également trois fils : Drake, 18 ans, Duke, 14 ans et Crew, 4 ans. Le couple est marié depuis 2003.

La semaine dernière, Gaines a révélé qu’elle voulait être plus spontanée dans la quarantaine. Elle a expliqué au magazine People qu’au cours des dernières années, elle s’est sentie épuisée et a ressenti la pression de ses propres attentes élevées.

“J’étais sur le point d’avoir 44 ans, et j’ai réalisé que ces 10 dernières années, c’était en grande partie flou”, a-t-elle déclaré au point de vente. “C’était rapide, c’était excitant et il y avait tellement de raisons d’être reconnaissant, mais il y avait quelque chose en moi qui me sentait si fatigué. Je voulais revenir en arrière et retrouver des moments que j’avais manqués en cours de route.”

Dans ses nouveaux mémoires, “Les histoires que nous racontons”, Gaines a partagé qu’elle avait commencé un voyage de découverte de soi en écrivant et en guérissant. Ce processus a conduit à des moments plus heureux.

“Les histoires que nous racontons” est sorti mardi.