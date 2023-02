Joanna Gaines a failli manquer de rencontrer Chip grâce à son colocataire ‘Hot John’

La vie amoureuse de Joanna Gaines aurait pu se dérouler très différemment si elle s’était retrouvée avec “Hot John”.

Joanna et son mari Chip Gaines sont apparus dans l’épisode de mardi de “The Tonight Show with Jimmy Fallon” où elle a révélé qu’elle était initialement intéressée par le colocataire de son mari lors de leur première rencontre.

Pendant ce temps, elle a travaillé dans le magasin de pneus de son père lorsque “Hot John” – le colocataire de Chip – a visité le magasin pour de nouveaux pneus. L’architecte d’intérieur s’est souvenue que ses collègues avaient essayé de l’installer avec lui.

“J’ai eu le courage de me lever de mon bureau. Je me dirige vers la salle d’attente et John et moi établissons un contact visuel. Mais je ne suis vraiment doué pour aucune conversation. Alors je le regarde et je me dis : ‘ Maintenant quoi?’ Et donc au lieu d’aller dans la salle d’attente, je marche directement dehors, comme si j’allais faire une pause cigarette ou quelque chose comme ça”, a déclaré Joanna à Fallon.

Alors que Joanna sortait, elle est tombée sur son futur mari, Chip.

“Contrairement à elle, je suis incroyable au contact visuel”, a ajouté Chip. “J’ai toujours un one-liner prévu pour toute occasion où vous pourriez rencontrer l’une des plus belles femmes de la planète. Vous devez avoir cette ligne de poche arrière prêt à basculer. Alors elle est passée juste devant Hot John, heureusement, dans les bras aimants [of me].”

Faisant la promotion de son ami et ancien colocataire, Chip a dit: “John est grand, brun et beau. J’étais en quelque sorte plus petit, plus rouge et plus frumpier.”

Plus tard pendant le talk-show, Joanna et Chip ont plaisanté sur le fait d’avoir leur sixième bébé, ce qui a incité la foule à chanter “Numéro six, numéro six, numéro six !”