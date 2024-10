Joann, la fille de R. Kelly, en larmes alors qu’elle brise le silence dans un nouveau doc

Dans la bande-annonce de « R Kelly’s Karma: A Daughter’s Journey », Joann Kelly admet qu’il fut un temps où son père était « tout » pour elle… mais lorsque ses condamnations pour possession de pornographie juvénile et pour avoir commis des actes sexuels avec des filles mineures ont été révélées, cela a complètement changé sa vie.

Joann note que personne ne veut être l’enfant de quelqu’un qui a blessé des femmes et des enfants – ajoutant que son père sait exactement pourquoi ils ne peuvent pas avoir la relation qu’elle espérait autrefois.

Joann, qui apparaît enceinte dans le clip, dit que son fils n’aura pas non plus beaucoup de relation avec son père – ce qui indique clairement qu’il n’y a aucune chance qu’elle l’emmène rendre visite à son grand-père en prison.

L’ex-femme de Kelly, Drea Kelly — avec les frères et sœurs de Joann Jaah Kelly et Robert Kelly Jr. — plongez également dans ce qu’était la vie en grandissant dans l’ombre de l’un des noms les plus célèbres de l’industrie musicale dans le documentaire, dont la sortie est prévue le 11 octobre.