Joan Vassos, la « Golden Bachelorette », peut-elle redonner de l’éclat à Bachelor Nation ?

Joan Vassos avait les yeux écarquillés alors qu’elle se tenait devant le manoir d’Agoura Hills qui sert de décor à la franchise « The Bachelor » d’ABC. Une grande équipe de techniciens et de producteurs travaillait à proximité, se préparant à filmer la présentation de Vassos dans le rôle de « The Golden Bachelorette ».

« Je suis en pleine émotion », a-t-elle déclaré en agitant les bras face à l’animateur Jesse Palmer. « Je n’aurais jamais imaginé que je reviendrais ici. »

Il y a environ un an, la directrice de l’école, âgée de 61 ans, se trouvait dans la même situation lorsqu’elle a rencontré Gerry Turner, veuf à la retraite et star de « The Golden Bachelor », la récente adaptation de la franchise de rencontres. Elle était alors en compétition avec 21 autres femmes plus âgées pour devenir la prochaine épouse de Turner.

Bien que Vassos et Turner aient eu une étincelle initiale, elle a brusquement quitté l’émission au cours de la troisième semaine pour s’occuper de sa fille, qui souffrait de dépression post-partum.

Elle a maintenant une seconde chance. Vassos, originaire du Maryland, est de retour, mais cette fois elle est au centre de l’attention dans « The Golden Bachelorette », dont la première est prévue le 18 septembre. Son groupe de 24 prétendants est âgé de 57 à 69 ans et comprend un capitaine de la marine américaine à la retraite, un directeur d’agence des Nations Unies à la retraite, un éleveur et un médecin urgentiste.

Les producteurs espèrent à nouveau décrocher des records d’audience avec la suite de la série qui a été l’une des plus grandes émissions de la saison d’automne 2023, tout en donnant à la franchise « The Bachelor » un regain d’énergie.

Joan Vassos était l’une des 22 candidates de « The Golden Bachelor », mais elle a dû quitter l’émission brusquement pour s’occuper de sa fille. (Gilles Mingasson/Disney)

Mais malgré une promotion importante, « The Golden Bachelorette » fait face à un accueil plus discutable. La semaine dernière, « The Bachelorette » a été confrontée à un tollé raciste après la finale en direct de la série, de nombreuses personnes dénonçant le traitement cruel infligé à son premier personnage principal asiatique, Jenn Tran.

Quant à « The Golden Bachelor », Turner a divorcé après trois mois de mariage et a effacé une grande partie de l’éclat de cette série, ce qui pourrait rendre certains téléspectateurs méfiants quant au passage de Vassos sous les projecteurs.

Son parcours a déjà été déchirant. Depuis qu’elle a perdu son mari de 32 ans d’un cancer en 2021, Vassos a géré son deuil avec le soutien de sa famille et de ses amis. Mais cela n’a pas apaisé sa peur de vivre le reste de sa vie sans amour.

« J’avais l’impression de vivre sur une île », a-t-elle déclaré lors d’une interview vidéo. « Je me sentais si seule, je pensais que les gens me présenteraient à des garçons, mais ça n’a pas été le cas. C’est dur là-bas. Le monde est fait de couples. Mais nous méritons tous l’amour. »

Après que les rencontres en ligne se soient avérées trop difficiles, Vassos a fait le plus grand acte de foi en participant à « The Golden Bachelor ».

« Je me sens tellement chanceuse d’avoir été choisie pour faire ça », a-t-elle déclaré. « J’ai beaucoup appris sur moi-même et sur la façon de trouver l’amour dans ce monde. »

Si Vassos était inquiète à l’idée de devenir le nouveau visage de la franchise populaire, cela ne s’est pas vu lors de sa première nuit de tournage. Elle semblait ravie de rencontrer ses nouveaux petits amis potentiels.

« Mon défunt mari John aurait adoré ça », a-t-elle déclaré. « Il était un grand fan de télé-réalité. Je suis sûre qu’il nous regarde maintenant et dit : « C’est ma femme là-bas ! » »

Quelques minutes plus tard, une limousine transportant le premier groupe de prétendants est arrivée. Certains des hommes, qui venaient de se rencontrer pour la première fois, ont eu le souffle coupé en apercevant Vassos ressemblant à une star de cinéma dans sa robe scintillante. Ils se sont parlés : « Oh mon Dieu, elle est là ! » « Elle n’a même pas l’air réelle. » « Hé, Jordan, ne t’enfuis pas avec elle. »

Vassos semblait ravie de voir les hommes sortir un par un, chacun déterminé à faire une première impression colorée. Un homme lui a chanté la sérénade « My Way » de Frank Sinatra en s’approchant. Un autre a crié « Lancez la musique » et s’est dirigé vers elle en dansant. Un troisième, muni d’une canne, a eu du mal à traverser l’allée.

« Puis-je vous aider ? » demanda Vassos. Il lui fit signe de s’éloigner, mais tomba en avant. Alors qu’elle s’approchait, inquiet, il commença à faire des pompes avant de se relever d’un bond avec un sourire.

En tant que « Golden Bachelorette », Vassos a déclaré qu’elle souhaitait poursuivre le message d’inspiration de Turner, souligné au cours de sa saison – que les personnes âgées ont encore beaucoup d’énergie, de désir sexuel et de vitalité physique.

Jordan, une candidate de « The Golden Bachelorette », rencontre Joan Vassos pour la première fois au manoir d’Agoura Hills où l’émission est tournée. (Gilles Mingasson/Disney)

« Je ne veux pas que ce soit une histoire personnelle. Je veux que ce soit un message d’espoir », a déclaré Vassos. « J’aime entendre les histoires de gens qui ont regardé « Le Bachelor en or » et qui ont dit que cela leur avait donné un nouvel espoir. À notre âge, les gens s’attendent à ce que nous nous mettions en retrait et que nous devenions un soutien pour une nouvelle génération, des enfants et des petits-enfants. Je me suis senti coupable parce que je veux quelque chose de plus que ça. »

Et même si l’accent mis sur les personnes âgées qui s’amusent et s’embrassent a attiré des fans en dehors de la base de fans de Bachelor Nation, le souvenir de l’épilogue choquant de « The Golden Bachelor » est peut-être encore frais dans l’esprit des téléspectateurs qui pourraient être réticents à revenir à la suite.

Turner a atteint son objectif de trouver une épouse en proposant sa femme à la représentante des services financiers Theresa Nist à la fin de la saison. Ils se sont précipités pour se marier lors d’une cérémonie télévisée en direct, surnommée « Les Noces d’or », mais leur union a été de courte durée, se terminant par un divorce après seulement trois mois, décevant des millions de téléspectateurs investis dans leur histoire d’amour.

Pour expliquer leur séparation, Turner a expliqué que les deux hommes n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur l’endroit où ils vivraient ensemble. Il réside dans l’Indiana et Nist, qui vit dans le New Jersey, était réticente à quitter sa famille et son travail.

Interrogés sur la réticence des téléspectateurs à investir dans l’aventure de Vasso après la rupture de Turner et Nist, les producteurs exécutifs et showrunners de « The Bachelor », Bennett Graebner et Claire Freeland, ont répondu par e-mail : « Nous sommes toujours déçus lorsqu’un de nos couples ne fonctionne pas. Cependant, la franchise Bachelor n’est pas différente de la vie en dehors des limites du petit écran : parfois les mariages durent pour toujours, parfois non. »

Mais ils ont fait l’éloge de Vassos, exprimant leur confiance dans le choix de la choisir pour le rôle de « La Bachelorette en or ». « Nous avons eu la chance que tant de femmes de la saison inaugurale de Gerry soient dignes d’être la première Bachelorette en or », ont-ils écrit. « Nous aurions pu faire une saison fantastique avec n’importe laquelle d’entre elles. Cependant, nous avons continué à revenir à Joan… elle méritait une seconde chance. »

Vassos a déclaré que les fans ne devraient pas être rebutés par ce qui est arrivé avec Turner et Nist.

« Je sais que leur amour était très réel », a-t-elle déclaré. « Vous avez vu la déception de la façon dont cela s’est terminé. Je sens simplement dans mon cœur que nous devrions leur faire preuve de compréhension et de grâce. Ce n’était pas facile pour eux de se séparer. »

Elle a ajouté qu’elle entamait son voyage avec des attentes différentes. « Je ne m’attends pas à ce qu’une personne déménage pour moi, et je ne voudrais pas quitter ma famille et déménager loin », a déclaré Vassos. « Je veux juste quitter ce voyage avec une personne importante, quelqu’un avec qui je peux ou non être fiancée. Mais nous pouvons poursuivre notre relation en dehors de la bulle du Bachelor. »

Pour préparer son premier rendez-vous, Vassos a fait des recherches sur plusieurs saisons de « The Bachelor » et « The Bachelorette ». « Je voulais voir ce qui était efficace et ce qui ne l’était pas », a-t-elle déclaré. « J’ai reçu des conseils de Gerry et d’autres Bachelorettes. Ce voyage allait être le plus important de ma vie, alors je voulais être vraiment préparée. »

Vassos était présent dans le public lors de la finale en direct de « The Bachelorette » la semaine dernière et était aux premières loges de ce qui s’est avéré être le dernier faux pas de la franchise, qui a ajouté des doutes sur sa capacité à inverser son histoire vieille de plusieurs décennies de racisme et de sensibilité culturelle.

Tran s’est fiancée à Devin Strader, le propriétaire d’une entreprise de fret, à Hawaï. Mais lorsqu’elle est montée sur scène, Tran, visiblement bouleversée, a révélé que Strader avait rompu les fiançailles après avoir quitté le spectacle. Les producteurs sont accusés d’avoir traumatisé et humilié Tran lors de la mise en scène de retrouvailles avec Strader en diffusant la demande en mariage après avoir détaillé leur rupture.

L’ambiance a changé après ce segment tendu lorsque Palmer s’est tourné vers Vassos. Alors qu’il annonçait l’arrivée prochaine de « The Golden Bachelorette », le public a fait une ovation debout retentissante à Vassos.

En regardant autour d’elle dans le studio, Vassos rayonnait : « Ils vont vivre un voyage vraiment émouvant. »