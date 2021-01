«Personne ne voulait le publier», a rappelé Mme Silver dans une interview d’histoire visuelle pour la Directors Guild of America en 2005. «La seule offre était de la diffuser le 16 sur le marché de la synagogue», a-t-elle ajouté, faisant référence à Film de 16 millimètres .

Les studios ont déclaré que l’histoire était trop étroitement et historiquement ethnique. D’une part, une grande partie du film, en noir et blanc, était en yiddish avec des sous-titres anglais.

Mme Silver a écrit et réalisé « Rue Hester »(1975), l’histoire d’un jeune couple d’immigrants juifs de Russie dans le Lower East Side de Manhattan dans les années 1890. C’était un effort personnel, un tournage de 34 jours à petit budget, qui est devenu un projet familial.

Sa fille Claudia Silver a déclaré que la cause était la démence vasculaire.

Joan Micklin Silver, la cinéaste dont le premier long métrage, «Hester Street», a élargi le marché du cinéma indépendant américain et a brisé les barrières pour les femmes dans la réalisation, est décédée jeudi à son domicile de Manhattan. Elle avait 85 ans.

Le mari de Mme Silver, Raphael D. Silver, un promoteur immobilier commercial, est intervenu pour financer, produire et même distribuer le film après l’avoir vendu sur certains marchés internationaux tout en assistant au Festival de Cannes. «Hester Street» a ouvert ses portes au Plaza Theatre de Manhattan en octobre 1975, puis dans les théâtres du pays, et a rapidement gagné 5 millions de dollars (environ 25 millions de dollars aujourd’hui), près de 14 fois son budget de 370 000 dollars. (Mme Silver a parfois cité un chiffre budgétaire encore plus bas: 320 000 $.)

Richard Eder du New York Times a fait l’éloge du «bel équilibre entre réalisme et fable» du film et l’a déclaré «une réussite inconditionnellement heureuse». Carol Kane, qui avait 21 ans lors du tournage, en 1973, a été nominée pour l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de Gitl, la femme nouvellement arrivée qui est, de l’avis de son mari (Steven Keats), humiliante lentement à s’assimiler.