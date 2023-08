Joan Lowy, ancienne rédactrice en chef des transports de l’AP, est décédée à 66 ans

WASHINGTON (AP) — Joan Lowy, une journaliste chevronnée de Washington qui a passé la dernière décennie de sa carrière à couvrir les questions de transport pour l’Associated Press, est décédée. Elle avait 66 ans.

Lowy est décédée tôt mercredi à son domicile de Vienne, en Virginie, après 10 ans de lutte contre un cancer de l’abdomen, a déclaré son mari, Michael Christensen.

« C’était une sacrée journaliste », a déclaré jeudi Christensen, également journaliste, à propos de son épouse depuis 33 ans. « Elle adorait le journalisme. Elle adorait les concessions mutuelles et tout.

Ses collègues de l’AP ont décrit Lowy comme un chien de chasse doué qui leur a enseigné sans le savoir.

« Joan était une journaliste: intelligente, experte dans son domaine et quelqu’un qui aimait vraiment être au milieu de l’actualité », a déclaré Julie Pace, vice-présidente senior et rédactrice en chef, qui a travaillé avec Lowy à Washington. « C’était tellement amusant de la voir se plonger dans une grande histoire et moi-même, ainsi que d’innombrables autres, avons beaucoup appris en travaillant à ses côtés. »

Ken Guggenheim, qui était rédacteur en chef de Lowy’s avant de prendre un congé en 2018 pour se concentrer sur sa maladie, a déclaré qu’elle était intelligente, obstinée et pragmatique.

Lowy a rejoint le bureau de l’AP à Washington en 2006 et a rejoint le secteur des transports en 2008. On lui a diagnostiqué un cancer en 2012.

« Elle était passionnée par les questions de transport, reconnaissant comment les petits caractères dans des documents bureaucratiques denses pouvaient avoir des implications de vie ou de mort pour les conducteurs, les passagers et les piétons américains », a déclaré Guggenheim. « Elle a développé un vaste réseau de sources parce que toutes les parties prenantes du monde des transports reconnaissaient qu’elle était juste et méticuleuse – et impossible à tromper ou à tromper. »

Sa couverture du ministère des Transports, de la Federal Aviation Administration et du National Transportation Safety Board allait au-delà des simples budgets et réglementations fédéraux. Entre autres sujets, Lowy a parlé des pièges des voitures autonomes et du rêve de tout navetteur de voitures capables de voler au-dessus des routes encombrées.

« Elle a donné vie au rythme des transports », a ajouté Carole Feldman, une autre rédactrice en chef de l’AP Washington qui a travaillé avec Lowy.

Merrill Hartson, une collègue d’AP aujourd’hui à la retraite, a déclaré que Lowy était talentueuse et polyvalente, mais aussi agressive et intense dans ses reportages.

« Elle faisait preuve d’une présence collégiale même dans des situations de pression sur les délais et soutenait ses collègues », a déclaré Hartson dans un e-mail.

Justin Harclerode, directeur des communications du comité des transports et des infrastructures de la Chambre, a ajouté qu’il trouvait Lowy compétent et ouvert d’esprit.

« Elle connaissait les problèmes et elle était toujours prête à entendre et à prendre en compte les points de vue des législateurs avec lesquels j’ai travaillé au fil des années », a déclaré Harclerode, qui a travaillé pour les présidents républicains du comité ou pour un membre senior du GOP depuis 1997.

Originaire du New Jersey et diplômée de l’Université George Washington, Lowy avait été journaliste pour le journal désormais fermé The Rocky Mountain News à Denver et correspondante à Washington pour le Scripps Howard News Service, aujourd’hui disparu, pour lequel elle a couvert la guerre du Golfe de 1991, entre autres. d’autres missions.

Sa biographie du représentant démocrate Pat Schroeder du Colorado a été publiée en 2003.

Christensen a déclaré que lui et Lowy s’étaient rencontrés lors de la campagne présidentielle de 1988 dans un point d’eau du New Hampshire populaire auprès des journalistes politiques, des candidats et des consultants. En discutant, ils ont appris qu’ils avaient tous deux grandi sur la côte du New Jersey.

« Nous connaissions tous les deux Jersey », a-t-il déclaré.

Plus tôt dans sa carrière, Lowy était journaliste régionale à Washington pour The Rocky Mountain News et Scripps Howard, couvrant l’actualité dans la capitale nationale qui affectait les États pour lesquels elle travaillait.

« Elle était l’une des bonnes personnes ici », a déclaré Jonathan Salant, rédacteur en chef adjoint du Pittsburgh Post-Gazette, qui a rencontré Lowy pour la première fois il y a plusieurs décennies alors qu’il était lui-même un jeune journaliste régional.

« Il y a des gens que vous apprenez à connaître et vous êtes heureux de les connaître, et elle fait partie de ces personnes », a ajouté Salant.

Joan Andrea Lowy est née le 16 décembre 1956 dans le New Jersey. Les survivants comprennent son mari et ses deux enfants, Tessa Nyx et Ross Christensen, tous deux originaires de Richmond, en Virginie.

Les arrangements funéraires étaient en cours.

Darlene Superville, Associated Press