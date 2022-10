Joan Laporta veut que la Super League remplace la Ligue des champions

Le président de Barcelone, Joan Laporta, est revenu sur sa position sur la Super League européenne. Douze des plus grands clubs de football du continent ont tenté de créer leur propre ligue il y a un an. Le mouvement, cependant, a lamentablement échoué alors que les fans ont protesté contre la proposition.

Laporta a maintenant affirmé que ces équipes massives s’ennuieraient tellement à se jouer. “Si les grandes équipes devaient s’affronter tout le temps, nous en serions tous fatigués”, a déclaré Laporta.

“C’est spécial et sain pour le jeu quand un petit club bat un grand. Et c’est amusant de se mettre derrière un outsider. C’était génial quand la Grèce a remporté l’Euro et c’était vraiment spécial quand Leicester a remporté la ligue en Angleterre. C’est ça le football. »

Les commentaires interviennent au moment où son homologue du Real Madrid, Florentino Perez, a réitéré ses envies de Super League. Perez a déclaré qu’il attendait une décision des tribunaux pour savoir si l’UEFA avait outrepassé ou non la loi en bloquant une nouvelle ligue potentielle. Une décision sur la question est attendue en décembre.

Laporta a cependant affirmé qu’une Super League pourrait coexister avec des ligues traditionnelles. “La Super League devrait travailler aux côtés des ligues nationales”, a déclaré Laporta. « C’est d’une importance vitale. Je crois vraiment aux ligues nationales et, à mon avis, ce serait une erreur qu’une Super League les remplace.”

Le président du Barca veut essentiellement faire de la Super League la nouvelle Ligue des champions. Cependant, les fans ne soutiendraient probablement toujours pas un tournoi composé essentiellement des mêmes équipes chaque saison. Et il reste à voir comment l’UEFA réagirait à ce programme.

Les modifications apportées à la meilleure compétition européenne ont déjà été discutées à maintes reprises. Néanmoins, l’UEFA prévoit d’augmenter le nombre d’équipes dans le tournoi à 36. Cela ajouterait essentiellement un groupe supplémentaire à la compétition.