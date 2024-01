Joan Laporta réagit à la décision de Xavi de quitter Barcelone

Le président de Barcelone, Joan Laporta, s’est exprimé à la suite de la décision de Xavi de quitter son poste d’entraîneur de l’équipe première à la fin de la saison.

Le chef du club dit qu’il accepte la décision de Xavi de partir et sait qu’il donnera tout ce qu’il a à ce poste d’ici la fin de la campagne.

« Xavi m’a informé qu’il partirait à la fin de la saison. Il voulait finir la saison et c’est une formule que j’accepte car c’est Xavi qui me l’a proposé. Et c’est une légende du Barça. C’est une personne honnête; il agit en toute dignité ; et c’est une personne qui aime le Barça”, a-t-il déclaré.

« Nous devons tout donner pour essayer de remporter la Ligue des champions. Nous sommes au prochain tour contre Naples, et nous y allons étape par étape, et je pense qu’avec de l’engagement, avec plus de caractère, sans perdre la concentration, avec l’entraîneur qui donne tout ce que je sais qu’il fera, et avec des joueurs pleinement engagés. , nous pourrons atteindre certains des objectifs que nous nous sommes fixés en fin de saison.

« C’est une saison compliquée. Nous savions déjà que nous devions aller à Montjuïc. Nous reviendrons au Spotify Camp Nou à la fin de cette année s’il n’y a pas de problèmes imprévus. En principe, tout se passe comme prévu.»