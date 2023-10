Les médias espagnols indiquent que le président de Barcelone, Joan Laporta, fait actuellement l’objet d’une enquête dans le cadre de l’affaire « Negreira », qui concerne des allégations de paiements à des arbitres et de pots-de-vin.

À l’origine, l’affaire concernait les paiements effectués entre 2014 et 2018. À cette époque, Sandro Rosell et José Maria Bartomeu étaient les directeurs généraux de Barcelone. Cependant, l’enquête s’est désormais élargie pour inclure une période qui chevauche le premier mandat de Laporta à la présidence, de 2003 à 2010.

En mars, il est apparu que les procureurs espagnols avaient déposé une plainte en réponse à des informations selon lesquelles Barcelone aurait versé plus de 7,4 millions de dollars à des sociétés appartenant à José Maria Enriquez Negreira. Negreira a été l’ancien vice-président du comité d’arbitrage de la Fédération espagnole. Il a été associé à ces paiements de 2001 à 2018.

Les développements récents indiquent que le calendrier de l’enquête remonte à 2008. Pour référence, il s’agit du point de litige le plus avancé en vertu d’un délai de prescription de 15 ans.

Joan Laporta fait face à de nouvelles accusations de corruption

Laporta fait face à des accusations de pots-de-vin liés à la corruption sportive, à l’administration illégale et à la falsification de documents.

L’enquête sur Barcelone tourne autour d’éventuelles allégations de corruption en cours, telles que présentées par les procureurs qui soupçonnent le club d’avoir effectué des paiements en échange d’actions qui le favoriseraient lors de matches et de compétitions.

Les représentants du club ont déclaré que Barcelone avait effectué ces paiements en échange de rapports d’information sur les arbitres officiant dans les matches des Blaugrana. Joan Laporta, quant à lui, a mentionné qu’il s’agissait de rapports de dépistage sur les jeunes joueurs à travers l’Espagne.

Comment Laporta a-t-il réagi ?

Pendant ce temps, l’actuel président de Barcelone a réitéré son innocence dans cette affaire.

«Je comprends qu’il n’y a aucune raison de m’inculper. Connaissant le parcours de ce juge, j’avais des chiffres sur lesquels finir par enquêter. Mais il n’y a aucun motif et il n’y a pas de corruption. Il n’y a pas d’infraction continue », a déclaré Laporta à Catalunya Radio.

« L’accusation l’a qualifié de corruption sportive mais en aucun cas de pots-de-vin. Le juge force toute cette histoire. Un juge d’instruction. C’est assez surprenant. Je suis très clair sur le fait que tous les fans de Barcelone peuvent être assurés que cette affaire finira par être classée.

« Il y a deux hypothèses. Nous avons payé de l’argent pour les services. Il a été payé par virement bancaire et il y a des factures. Nous avons présenté 629 rapports et 42 CD. Il s’agissait de rapports utiles car ils étaient utilisés par des personnes qui avaient besoin de connaître ces informations. Nous avons montré qu’il y avait des rapports, parfois documentés par des vidéos. L’hypothèse du juge est que nous avons acheté des arbitres et qu’ils ne l’ont pas prouvé. Et ils ne le pourront pas parce que ce n’est pas vrai.

Laporta défend sa cause

« Il existe un madrilisme sociologique dans les centres du pouvoir. Il y a beaucoup de force. J’ai affronté ce madrilisme sociologique et j’ai gagné. Ils ont peur que ce qui s’est passé lors de mon premier mandat ne se reproduise. Nous avons beaucoup gagné et cela leur a fait beaucoup de mal. Ils ont beaucoup souffert. Nous avons l’habitude de lutter contre cela. Ce madrilisme est dans les médias, dans le monde du sport. Nous devons accepter cela comme étant normal, mais en tant que Cules, nous devons savoir que nous devons rivaliser avec cela.

« Ils paniquent à l’idée que nous répétions ce que nous avons déjà fait, que nous allons tout gagner à nouveau. Le club, qui a également été accusé de gestion frauduleuse, d’abus de confiance et de falsification de documents commerciaux, continue d’insister sur le fait qu’il a simplement payé pour des rapports techniques sur les arbitres.

