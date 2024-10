Joan Collins a eu une relation « volatile » avec le premier mari d’Elizabeth Taylor

Joan Collins et Elizabeth Taylor étaient deux beautés brunes d’Angleterre qui avaient une chose en commun : être avec Conrad « Nicky » Hilton Jr.

Collins, 91 ans, s’exprime dans un nouveau documentaire de la BBC, « Elizabeth Taylor: Rebel Superstar », produit par Kim Kardashian. Il revient sur la vie et l’héritage de l’actrice, décédée en 2011 à l’âge de 79 ans.

Hilton, l’héritier de l’hôtel, était le premier mari de Taylor. L’icône « Cléopâtre » a affirmé qu’il était violent et, à un moment donné, lui a donné un coup de pied dans le ventre, la faisant faire une fausse couche. Il est décédé en 1969 à 42 ans d’une crise cardiaque.

Lorsqu’on a demandé à Collins si elle était déjà sortie avec Hilton, la star de « Dynasty » a répondu : « Je l’ai fait. Il était cinglé. »

« C’était assez volatile », a-t-elle affirmé dans le documentaire, cité par Revue populaire. « Une fois, nous étions allongés sur le lit, il a sorti ce pistolet de la table d’appoint et l’a tiré vers le plafond. Nicky Hilton avait un problème avec le fait d’être trop beau et trop riche, et je ne pense pas qu’il en ait eu beaucoup. d’amour de son père. »

Selon le média, Taylor et Hilton se sont mariés en 1950, alors qu’elle avait 18 ans. C’était loin d’être une fin heureuse.

« J’étais un peu un punching-ball », entend Taylor dans une voix off, citée par le média. « Et c’est à ce moment-là que la réalité du monde m’a frappé. La réalité est que je n’étais pas un adulte et que j’ai dû grandir très vite. »

Le couple a divorcé en 1951. Taylor se mariera sept fois de plus, dont deux fois avec l’acteur Richard Burton.

Collins a fréquenté l’acteur Warren Beatty à la fin des années 50 avant de devenir une star de cinéma. Elle a épousé son cinquième mari, Percy Gibson, en 2002. Le producteur est de 32 ans son cadet.

« Tout d’abord, nous étions de très bons amis avant de nous marier », a expliqué l’actrice à Fox News Digital en novembre. « Nous avons travaillé ensemble sur une pièce de théâtre… Nous avons apprécié la compagnie de chacun. Nous avons passé du temps ensemble. Et nous nous sommes revus l’année suivante. Nous avons écrit des lettres d’amour – c’était une chose progressive. Et nous avons réalisé que nous étions tout à fait sur la même longueur d’onde. longueur d’onde. »

« C’est une personne vraiment gentille, gentille et fondée », a-t-elle partagé. « Beaucoup de personnes avec qui j’ai été – et je ne vais pas préciser lesquelles – étaient soit névrosées, soit légèrement déséquilibrées, soit se sont lancées dans différentes choses. »

Les critiques ont déjà souligné l’écart d’âge du couple. Mais pour Collins, ce n’est « qu’un chiffre ». Elle a noté qu’il n’est « jamais trop tard » pour trouver l’amour, à n’importe quelle étape de la vie.

« C’est ce que nous ressentons tous les deux », a-t-elle expliqué. « Et nous étions amis avant tout. »

Elle a noté qu’ils partagent tous les deux la même motivation, qui fait partie du secret de leur union durable.

« Je suis née avec un immense enthousiasme pour la vie », a-t-elle déclaré. « Ma mère disait que je ne restais jamais tranquille quand j’étais enfant. Je faisais cinq choses différentes à la fois. Je faisais des mots croisés, je construisais une maison de poupée, je lisais, je peignais, j’essayais de devenir détective… tout à coup! »

« La vie est un cadeau », a-t-elle souligné. « C’est pour ça qu’on l’appelle le cadeau : c’est un cadeau. Et tant de gens le gaspillent. C’est tellement triste. C’est un cadeau, et il ne dure pas longtemps. »

En repensant à sa vie, Collins n’a aucun regret – même après qu’elle et Beatty aient décidé d’arrêter. Collins et Beatty ont commencé à sortir ensemble en 1959 et se sont fiancés un an plus tard avant de se séparer.

« Nous étions tous les deux trop jeunes, trop égoïstes, trop ambitieux », a déclaré Collins. « Ce n’était tout simplement pas bien. Je veux dire, j’ai eu beaucoup de relations. J’ai eu beaucoup de mariages. Ils ne durent pas. Heureusement, on vieillit et j’ai rencontré l’homme qui est la bonne personne pour moi. pour le reste de ma vie. Depuis, nous sommes ensemble et nous sommes très, très heureux en mariage. »

« Les ruptures arrivent », Collins haussa les épaules. « Cela peut arriver en fonction de différentes choses. »