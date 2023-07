Joan Collins, 90 ans, dit que les soirées hollywoodiennes auxquelles elle assiste maintenant sont «ennuyeuses» en raison de l’annulation de la culture

Joan Collins parle de l’impact négatif qu’elle pense que la culture d’annulation a eu sur la scène sociale hollywoodienne.

L’actrice de 90 ans a exprimé sa déception face à la façon dont elle pense que les temps ont changé lors d’une récente interview avec le magazine Best.

« Les soirées auxquelles je vais maintenant sont un peu… ennuyeuses », a déclaré l’ancien de « Dynasty ».

Elle a poursuivi: « Ce sont des choses sur le tapis rouge dans lesquelles tout le monde se comporte. Si vous ne vous comportez pas maintenant, vous allez être annulé. »

Collins, qui est devenue célèbre pendant l’âge d’or d’Hollywood, a également partagé son opinion sur qui elle considère comme les plus grandes stars de l’industrie aujourd’hui.

« Je pense que Nicole Kidman est fabuleuse, et Margot Robbie est l’une des plus grandes beautés », a déclaré la star de « Stud ».

Elle a cité Keanu Reeves et Brad Pitt comme exemples de célébrités comparables aux légendes de l’apogée d’Hollywood.

« En particulier Brad, il est comme l’une des stars de cinéma de l’âge d’or », a noté Collins.

La nominée aux Emmy Awards, connue pour sa franchise, a déclaré au point de vente qu’elle ne ressentait pas le besoin de censurer ses opinions.

« J’ai toujours parlé et dit ce que je pensais », a-t-elle déclaré. « Je ne peux pas être hypocrite. Je ne peux pas dire : « Oh, tu es magnifique » quand quelqu’un a l’air hideux, ce qui se passe à Hollywood. C’est embarrassant, je pense. »

Dans une interview de 2022 avec le New York Times, Collins a pesé sur ce qu’elle perçoit comme les effets néfastes du mouvement #MeToo.

« Malheureusement, je pense que maintenant les jeunes hommes souffrent d’être étiquetés de masculinité toxique à cause de cette montée de l’anti-masculinité », a déclaré le natif britannique.

Collins a ajouté qu’elle se considère comme une féministe. « Je crois que les femmes sont égales aux hommes à tous égards », a déclaré l’auteur de « Prime Time ».

Elle a poursuivi : « Sauf la force physique. Les gens disent que tu n’as pas brûlé ton soutien-gorge, tu portes du rouge à lèvres. Et alors ? Je suis très fière d’être une femme. »

Collins a expliqué qu’elle préférait être appelée actrice plutôt qu’actrice car elle abordait des termes non sexistes.

« Qu’est-ce qui ne va pas avec ‘actrice’? » elle a demandé. « Qu’est-ce qui ne va pas avec ‘mère’? Qu’est-ce qui ne va pas avec ‘femme’? ‘Fille’? Je n’aime pas qu’on m’enlève ce mot. »

Collins a déjà parlé de la culture d’annulation en expliquant pourquoi elle ne s’engage pas sur les réseaux sociaux.

Elle a partagé qu’elle évitait tout discours en ligne de peur que ses paroles soient mal interprétées ou sorties de leur contexte.

« Je ne veux m’engager d’aucune manière, forme ou forme avec ces crétins », a-t-elle déclaré au Sunday Times en 2021.

« Les gens ne peuvent pas dire ce qu’ils pensent, car ils seront annulés », a ajouté Collins. « Rechercher des tweets d’il y a 15 ans, à propos de ce que quelqu’un aurait pu dire quand il avait 14 ans, je pense que c’est malsain. »