Joan Collins, 89 ans, pose en maillot de bain lors des fêtes avec son mari Percy Gibson, 57 ans

Joan Collins a célébré Noël en profitant d’une journée à la piscine avec son mari Percy Gibson.

Collins, 89 ans, et Gibson, 57 ans, ont posé pour une photo dans la piscine alors qu’ils profitaient des vacances d’hiver.

L’actrice de “Dynasty” portait pour l’occasion un maillot de bain imprimé léopard.

Collins a également partagé une photo d’elle ouvrant un cadeau de Noël et une photo de son déjeuner de Noël.

“J’ai passé un super #Noël – 82F à #Beverlyhills donc j’ai pu #nager et ensuite un merveilleux #déjeuner chez les Bricusse – merci @adambricusse et Evie !” elle a légendé la publication Instagram.

Collins a épousé Gibson en 2002. Les deux se sont rencontrés en 2000 alors que Collins jouait dans une pièce dirigée par la société de Gibson.

Le couple a parlé de survivre ensemble à la quarantaine pandémique du coronavirus dans une interview avec Hello! magazine.

“Le confinement m’a fait réaliser à quel point notre relation est vraiment forte. j’aime recevoir des invités à la villa, voyager et socialiser, mais cela a changé et à cause des restrictions, il n’y a que Percy et moi. Ce qui est formidable, c’est que nous sommes partenaires dans le crime, complices.”

“Être ensemble est la meilleure chose”, a ajouté Gibson. “Je ne pense pas que j’aurais pu survivre à la situation du COVID avec qui que ce soit d’autre que ma femme.”

Les deux ont passé une partie de la quarantaine à Londres avant de se rendre à Saint-Tropez, une ville côtière de la Côte d’Azur.

Collins est devenue célèbre en tant qu’actrice dans les années 1950, mais a véritablement commencé sa carrière dans le théâtre lorsqu’elle était enfant dans les années 1940.

Elle est surtout connue pour ses rôles dans “Dynasty”, “Land of the Pharaohs” et “Empire of the Ants”.

Collins a également joué dans “Pacific Palisades” avec “Guiding Light”.

