Joachim Low ignore les inquiétudes de l’Allemagne avant d’affronter l’Angleterre et met en garde contre le danger du coup de pied arrêté des Trois Lions | Actualités footballistiques

Joachim Low a mis de côté les inquiétudes concernant la forme de l’Allemagne avant son match contre l’Angleterre à Wembley lors des 16 derniers de l’Euro 2020.

L’Allemagne n’a remporté qu’un seul de ses trois matches du Groupe F et était à six minutes de l’élimination avant qu’un égaliseur tardif de Leon Goretzka ne les maintienne dans la compétition contre la Hongrie lors de leur dernier match mercredi soir.

L’Euro 2020 sera la dernière compétition de Low à la tête de son pays après 15 ans à la tête et alors que le joueur de 61 ans a admis que l’Allemagne devait être meilleure lors de son voyage à Wembley mardi, il a écarté les critiques concernant leurs performances au tournoi. jusqu’à présent.

« Je ne suis pas inquiet, c’est un match totalement différent », a-t-il déclaré. « La Hongrie a garé le bus, avec tout le monde derrière le ballon, est entrée à chaque duel, contre l’Angleterre, ce sera un match totalement différent.

« Ils jouent à domicile, ils veulent attaquer, ce sera un match ouvert, plus ouvert que ce soir. Nous devons améliorer les choses, nous en sommes conscients et devons faire attention et être prudents, surtout aux coups de pied arrêtés.

« Nous ne pouvons pas répéter les mêmes erreurs. Nous devons faire mieux ici, mais avant le match contre l’Angleterre, nous l’attendons avec impatience.

« C’est une excellente nouvelle de jouer à Londres à Wembley contre l’Angleterre. La phase de groupes est terminée et maintenant nous devons nous concentrer. C’est dedans ou dehors maintenant. Jusqu’à présent, nos performances n’ont pas été très bonnes, mais si nous montrons ce que nous pouvons, comme nous l’avons fait contre le Portugal pendant de longues périodes, nous pouvons être un adversaire puissant, et si nous ne le faisons pas, nous pouvons avoir des difficultés. »

Low lui-même a critiqué la performance de l’Allemagne contre une équipe hongroise qui semblait capable de fournir un résultat apparemment impensable alors que le match entrait dans sa phase finale, en partie grâce à la reprise de l’avance à Munich seulement 91 secondes après que Kai Havertz ait annulé pour la première fois le début d’Adam Szalai. ouvreur.

« Nous avons commis des erreurs et donné trop de ballons », a-t-il déclaré. « Cela ne devrait plus se reproduire lors de notre prochain match, vous aurez de la résistance dans ce groupe, c’était clair auparavant, c’était le groupe de la mort – nous avons obtenu la deuxième place et nous nous rendons maintenant en Angleterre.

« Nous n’avons pas trouvé assez d’espaces ou ouvert assez d’espaces dans leur défense. C’était une bonne mentalité à la fin, un bon moral. Nous n’avons pas abandonné, nous ne sommes pas devenus fous après avoir pris du retard. Après avoir marqué le égaliseur, le caractère et la personnalité dont mon équipe a fait preuve étaient parfaits. »

Rossi : la qualification de la Hongrie « presque inimaginable »

Image:

Adam Szalai a donné une avance rapide à la Hongrie à Munich – avant que le chagrin ne frappe tard



Battu mais fier, Marco Rossi a rendu un hommage émouvant à ses joueurs hongrois après leur sortie de l’Euro 2020 en tant que dernière équipe du groupe F, après avoir évité la défaite contre la France, vainqueur de la Coupe du monde, et l’Allemagne, demi-finaliste de l’Euro 2016.

À un moment donné, la Hongrie devait terminer deuxième du soi-disant «groupe de la mort», et s’est rapprochée plus que la plupart ne l’avaient imaginé d’atteindre les 16 derniers avant le crève-cœur de Goretzka tard.

Il a déclaré: « Nous sommes passés très près d’une qualification qui n’aurait pas seulement été historique, cela aurait été incroyable, presque inimaginable. Mais malheureusement, même dans les plus grands contes de fées, il peut y avoir des fins moins qu’heureuses, et c’était ainsi. allé ce soir.

« Cela dit, je suis très fier de mes joueurs. Je sais que d’un point de vue technique, nous ne sommes pas l’une des meilleures équipes du monde, mais de tous les autres points de vue, nous le sommes. Tactique, comment nous nous entraidons, nous creusons et faire preuve de sacrifice, je suis très fier d’entraîner cette équipe. Nous sommes déçus, nous sommes passés très près, mais j’ai félicité toute l’équipe et leur ai dit de garder la tête haute, car dans deux mois, les qualifications pour la Coupe du monde reprennent.

« Je défierais quiconque de dire qu’affronter ces équipes pour dire que nous pourrions obtenir n’importe quel point. Mais nous avons obtenu deux points; nous avons fait match nul contre la France et ici contre l’Allemagne. Je pense que cela restera dans l’histoire récente du football hongrois. «