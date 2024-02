JOA et Puma célèbrent des Jeux Olympiques inoubliables à Paris

Ce seront des Jeux Olympiques à Paris et un Jour de l’Indépendance en Jamaïque inoubliables alors que l’Association olympique jamaïcaine (JOA) et Puma International unissent leurs forces pour offrir aux citoyens du monde une expérience d’amitié et de réciprocité dans le sport et une exposition culturelle de la culture jamaïcaine. .

Le JOA et Puma s’associeront pour célébrer l’indépendance de la Jamaïque à Paris le 6 août et la Journée JOA le 7 août dans la capitale historique de la France, mondialement connue pour son goût avant-gardiste et exquis pour la cuisine et l’art. Mais ces jours-là, la culture jamaïcaine dans le domaine du sport, de la musique et de l’Olympisme sera mise en lumière et occupera une place de choix dans une manifestation glorieuse pour les champions sportifs et les ambassadeurs d’or de la Jamaïque, les supporters jamaïcains, les patriotes résidant en France, les autorités olympiques mondiales, les personnalités internationales du pays. le sport, le divertissement et les athlètes de tout le spectre olympique.

Le président de la JOA, Christopher Samuda, commentant ce partenariat historique et historique, a déclaré : « Nous, la JOA et Puma, sommes des innovateurs dans le sport car nous révolutionnons constamment sa philosophie en donnant du capital et de la monnaie aux parties prenantes, en construisant un monde inspirant. vision du sport et à articuler un langage universel d’espoir. Ce sera une expérience de reggae jamaïcain dans la maison de Puma, une expérience sportive loin de chez soi pour beaucoup, et un nom et un héritage bien connu dans les annales de l’histoire olympique.

Cette activation était inévitable car les messages du JOA et de Puma convergent vers des valeurs et des prouesses sportives qui définissent leurs marques et leur mode de vie. Le secrétaire général et PDG du JOA, Ryan Foster, en est un partisan et précise que « les 6 et 7 août seront les destinations à Paris car tous les chemins mèneront au Jamrock dans la maison des Pumas où la nourriture, la musique et nos vibrations imprimeront des valeurs. sur le paysage sportif et laisser des empreintes durables.

S’il y a le moindre doute quant au point de vue du JOA, Foster apporte une certitude. “La mondialisation de la marque Jamaica, l’internationalisation de la marque JOA et la personnalisation du sport restent un objectif et un mandat principaux, et ‘JaParis’, notre manoir olympique, sera emblématique”, a-t-il déclaré.

Au cœur de la vision intérieure et de la politique étrangère de la JOA se trouvent les athlètes de ses associations et fédérations membres qui, selon Samuda, « définissent ce que nous faisons, comment nous le faisons et quand nous le faisons et la connexion française du JOA Puma 2024 sera un blockbuster ».

Les Jeux olympiques de Paris auront lieu du 26 juillet au 11 août.