Jo Whiley: On a enfin proposé à ma sœur de se faire vacciner mais c’est trop tard – elle est à l’hôpital et se bat pour sa vie | Nouvelles du Royaume-Uni

Le radiodiffuseur Jo Whiley a déclaré que sa jeune sœur s’était finalement vu offrir un vaccin contre le coronavirus, mais il pourrait être trop tard, car elle « se bat déjà pour sa vie » après avoir attrapé le virus dans sa maison de soins.

La sœur de Whiley, Frances, 53 ans, souffre de diabète et de difficultés d’apprentissage, ce qui la expose COVID-19[feminine.

Mais la semaine dernière, Whiley a dit on lui avait offert une vaccination avant Frances, disant qu’elle aurait «désespérément» souhaité que son frère en ait offert un en premier.

Image:

Frances se bat pour sa vie contre COVID-19. Pic: Twitter / Jo Whiley



Whiley, un DJ de radio et présentateur de télévision, a déclaré que cela avait été « la pire semaine de notre vie » après que Frances eut été testée positive au COVID-19 suite à une épidémie dans sa maison de soins dans le Northamptonshire.

Elle a déclaré à The Andrew Marr Show de la BBC: « Je ne sais pas pourquoi on m’a proposé le vaccin et ma sœur ne l’a pas été; c’était comme la torsion la plus cruelle du monde parce que je la demandais, voulant qu’elle l’ait vaccin pendant un an, pour être honnête avec vous, pour être protégé.

«Puis, pour que je reçoive soudainement un appel pour dire que j’ai le vaccin, cela me semblait horriblement injuste et elle a en fait été appelée pour son vaccin hier soir, ma mère a reçu un message pour dire qu’elle pouvait se faire vacciner, mais il est trop tard – elle se bat pour sa vie à l’hôpital.

« Cela ne pouvait pas être plus cruel. »

Elle a ajouté: «Cela a été la pire semaine de notre vie, sans l’ombre d’un doute.

«Il y a vingt-quatre heures, nous parlions de soins palliatifs et hier, elle s’est mobilisée et nous voyons son taux d’oxygène augmenter, donc pour le moment, nous avons de l’espoir.

« Il y a vingt-quatre heures, nous n’avions aucun espoir, donc c’est une combattante incroyable, elle a toujours été une grande combattante et j’espère juste que son esprit la fera passer. »

En raison de ses troubles d’apprentissage, Frances avait été difficile à traiter, tandis que Whiley avait dit que sa sœur avait tellement peur qu’elle ne permettrait pas au personnel médical de lui donner de l’oxygène.

Elle a déclaré: « C’est pourquoi son taux d’oxygène a chuté, c’est pourquoi elle a fini par se battre pour sa vie, parce que vous ne pouviez pas faire la chose la plus simple que vous feriez pour essayer de faire passer quelqu’un par COVID, et nous étions à notre fin d’esprit.

Image:

Jo Whiley dit qu’elle a l’impression de « vivre un cauchemar »



«Les professionnels de la santé, qui faisaient un travail incroyable, ne sont tout simplement pas équipés parce que tout est si nouveau.

«Ils ne savent pas comment les personnes ayant des troubles d’apprentissage vont réagir dans cette situation, c’est pourquoi il est si logique de les faire vacciner le plus rapidement possible.

Interrogé sur la situation, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: « Mon cœur va à Jo, à sa sœur et à toute sa famille. »

Edel Harris, directeur général de l’organisation caritative pour les troubles d’apprentissage Mencap, a déclaré: «Les personnes ayant des troubles d’apprentissage sont six fois plus susceptibles de mourir du COVID-19 que le reste de la population, mais celles qui ont un trouble d’apprentissage léger ou modéré ne le sont pas. priorisé du tout.

« Nous exhortons le gouvernement à inclure de toute urgence toutes les personnes ayant des troubles d’apprentissage dans le groupe six – il n’est pas trop tard. »