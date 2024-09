Jo Whiley, 59 ans, se déshabille pour une séance photo osée alors qu’elle révèle qu’elle a obtenu son pack de six après s’être tournée vers la salle de sport pour se « sauver » d’une ménopause débilitante

En tant qu’animatrice d’une émission de longue date sur BBC Radio One, elle a l’habitude de faire tout le gros du travail avec sa voix.

Mais Jo Whiley a obtenu un impressionnant six pack et des muscles des bras tonifiés après s’être tournée vers la musculation en salle de sport pour se « sauver » d’une ménopause débilitante.

La femme de 59 ans a déclaré : « Je me suis vraiment perdue lorsque la ménopause est arrivée. Je pleurais tout le temps. Je pleure beaucoup de toute façon, mais je pleurais tout le temps. Je me sentais juste très faible. »

« Aller à la salle de sport et me muscler m’ont beaucoup aidée à devenir la personne que je suis aujourd’hui. Cela m’a vraiment sauvée. »

Whiley, qui partage quatre enfants – India, Jude, Cassius et Coco – avec son mari, directeur musical, Steve Morton, a montré son torse tonique sur la couverture de Santé des femmes dans un soutien-gorge de sport rouge et des sous-vêtements.

La présentatrice de BBC Radio Two a également révélé que la vie n’était pas seulement faite de sexe, de drogue et de rock’n’roll pour elle dans les années 90, car elle souffrait d’anxiété lorsqu’elle était DJ sur scène devant de grandes foules.

Elle a déclaré : « Je me souviens d’un concert où j’avais tellement peur que je pensais que je ne pouvais pas continuer comme ça. C’est ridicule. Cela ruine ma vie parce que je suis une boule d’anxiété. »

« Mais ensuite, j’ai réalisé à quel point cela rendait les gens heureux lorsque je faisais ces concerts et cela a changé la donne. »

Posant en sous-vêtements, Mme Whiley a profité de l’occasion pour s’exprimer contre la culture des « lad mags » – des magazines de style de vie des années 90 et du début des années 2000 destinés aux hommes et présentant généralement une femme également en sous-vêtements.

La présentatrice de la BBC a déclaré : « Il y avait tellement d’objectification et de jugement des femmes et de leur corps.

« C’était une époque ridicule pour une femme, mais j’ai gardé la tête basse et j’ai résisté à la tempête. »

‘Je pense [the current generation of girls] est toujours aux prises avec beaucoup de choses.

« Il y a tellement de crises, tellement de pression et tellement de choses qui suscitent des inquiétudes dans le monde.

[But] il y a une armée de [young] « Les femmes qui n’ont peur de rien, qui n’ont absolument pas peur de rien, qui ne font aucun quartier et qui seront qui elles veulent être. Et c’est beaucoup plus sain. »

L’été dernier, Jo a poussé un soupir de soulagement lorsqu’elle a terminé une autre année de présentation à Glastonbury, après avoir perdu sa voix.

La présentatrice a perdu la voix à peine deux heures après le début du festival de cinq jours, mais elle a continué à tenir le coup, malgré l’inquiétude des téléspectateurs de la BBC.

Jo s’est rendue sur Instagram pour résumer son expérience et a félicité le médecin du festival pour l’avoir aidée à continuer dans son rôle d’hôte de Glastonbury, qu’elle occupe depuis 1997.

Le DJ de la radio a écrit : « Oh mon Dieu !! Glastonbury 2024 a été un peu comme des montagnes russes. Quel bonheur d’être là et de vous apporter le festival en tant que membre de l’équipe @bbcglasto.

« Quelque chose que je ne prendrai jamais pour acquis et j’espère que vous avez aimé regarder. Tant de joie et de talent sur ces scènes. La semaine prochaine sera divisée entre regarder toutes les performances sur @bbciplayer et @wimbledon.

« Perdre ma voix deux heures après mon arrivée à Glastonbury n’était PAS ce à quoi je m’attendais et cela a rendu les choses un peu compliquées. Je suis très reconnaissante à tout le monde pour les conseils, les remèdes, le miel et le citron. Mention spéciale à Jim, le médecin du festival qui est venu à ma rescousse hier au milieu de l’émission de radio ! »

« J’ai vu deux de mes enfants pour une petite séance photo, c’était le paradis, et j’ai vu des photos prouvant que toute l’équipe de WM et ses amis ont couvert la plupart des recoins du festival. Je n’ai pas vraiment hâte de revivre le blues et la lessive post-Glasto… quelqu’un d’autre ? !!!

« Un merci spécial à ma famille de radio et de télévision Glasto pour votre travail acharné, votre amour, votre soutien, votre production, votre coordination, votre conduite, votre maquillage et vos déguisements.

